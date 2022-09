Deze simpele truc belooft een betere slaap, minder snurken en een minder slechte adem: wat zegt de expert?

In het kort: ‘mouth taping’ is exact wat je denkt dat het is. Met een klein stukje tape je mond toeplakken dus, om jezelf zo te dwingen om ’s nachts door je neus te ademen. Op sociale media zoals TikTok is het een heuse hype. Op de populaire video-app werd de hashtag #mouththaping al meer dan 31,7 miljoen keer bekeken. Je vindt er honderden en duizenden filmpjes van mensen die vertellen waarom ze erbij zweren.

Slaapexperte Annelies Smolders van starttosleep.com en psychologe bij Huis Midori legt uit dat de trend nog niet zo gek is. “Uit onderzoek weten we dat neusademhaling inderdaad beter voor je is dan mondademhaling. Ademen door je neus werkt op het parasympathisch systeem en zorgt zo voor meer ontspanning.”

Maar er zijn meer voordelen aan neusademhaling, behalve een kwalitatievere slaap, bevestigt de slaapcoach. “Daarnaast heb je minder kans op snurken, minder tandproblemen (omdat je speeksel minder bescherming biedt tegen gaatjes wanneer je door je mond ademt), een minder droge mond en minder dorst ’s ochtends.”

Schadelijk of niet?

Genoeg redenen voor de slaapexperte om het zelf ook eens uit te testen: “Ik heb het geprobeerd, maar ben er na een uurtje mee gestopt. Het is ook enkel weggelegd voor mensen die het nodig hebben: iemand die erg snurkt ’s nachts door mondademen kan er baat bij hebben.”

Dus dat wil niet zeggen dat ze het niet nog eens zou proberen: “Het is zeker niet schadelijk. Zolang je maar tape gebruikt die geschikt is voor de huid.” Online lezen we al de verhalen over mensen die hun huid beschadigen met ducttape, tape die ze niet lekker vinden ruiken ’s nachts of een schilderstape die lijm achterlaat op hun mond. Maar tegenwoordig zijn er wel genoeg tapes op de markt die je gezicht niet irriteren.

Een slimme tip om te wennen aan de tape

De slaapexperte zelf stopte er al na een uurtje mee, omdat ze naar eigen zeggen niet de tijd had genomen om eraan te wennen. Want slapen met je mond dichtgeplakt, is natuurlijk niet meteen heel comfortabel. Net zo bij mensen die met een masker moeten slapen tegen apneu, met een nachtbeugel tegen tandenknarsen of bijvoorbeeld in een specifieke slaaphouding omdat ze ergens pijn hebben. Deze mensen krijgen van Annelies Smolders dezelfde tips als wie aan een stukje ‘mouth tape’ zou willen wennen: later naar bed gaan.

“Ik adviseer mensen die aan iets moeten wennen om een week lang zo laat mogelijk te gaan slapen. Dat klinkt heel contra-intuïtief, ja (lacht). Maar net omdat mensen wanneer ze slecht slapen steeds vroeger in hun bed gaan, krijgen we zoveel te maken met slapeloosheid. Wanneer je later naar bed gaat, spaar je als het ware je slaperigheid. Als je beter wil slapen, moet je even een weekje later naar bed gaan. Punt. Je bent dan zo moe en kijkt zo fel uit naar het slapen, dat zo’n stukje tape, of slaapmasker of oordoppen dan ook niet meer uitmaken.”

Een alternatief voor ‘mouth taping’ is ...

Voor wie ’s nachts wel de voordelen wil van neusademen zonder de mond dicht te moeten plakken, heeft Annelies Smolders een andere tip: overdag regelmatig oefenen. “Ik zou zeggen: snif eens een keer of tien, om jezelf eraan te herinneren om weer door je neus te ademen. Hang desnoods overal post-its op met een neus erop: als je er overdag een gewoonte van kan maken, zal je in je slaap wel volgen.”

