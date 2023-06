Deze simpele methode voor betere mentale gezondheid kost je maar 1 uur per week. Maar werkt het echt?

Elke week één uurtje met alleen een pen, papier en je gedachten. Volgens sommigen is zo'n ‘Shultz hour’ een simpele techniek voor een betere mentale gezondheid en meer rust in je hoofd. Wij vroegen aan een klinisch psychologe of het echt werkt.

Eén keer per week ga je in volledige afzondering. Geen prikkels van buitenaf. Je neemt pen en papier en begint te schrijven. Over wat er in de week allemaal gebeurd is en wat er nog op de planning staat, maar ook over je gedachten en emoties daarbij. En dat voor exact één uur.

Toen George Shultz in de jaren tachtig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten was, plande hij wekelijks zo’n uur in. Het was volgens hem de manier om over de grotere vraagstukken van zijn job en leven te kunnen nadenken. En dat leek te werken: hij was uiteindelijk een van de mannen die een einde aan de Koude Oorlog maakten.

Psychologe over alle voordelen van zo’n moment met pen en papier. En het zijn er best wat

Een ‘Shultz hour’ zou volgens de aanhangers nu voor meer rust in je hoofd zorgen en een positief effect hebben op je mentale gezondheid. Klinisch psychologe Leslie Hodge gelooft daar ook in. “We zien dat steeds meer mensen op zoek gaan naar manieren om met de druk van de maatschappij om te gaan.”

Volledig scherm Leslie Hodge. © Geert Van de Velde

En Hodge juicht die evolutie naar meer aandacht voor het mentale welzijn toe. “Af en toe een pauze inlassen om te reflecteren geeft een gevoel van controle over de stroom van informatie die vandaag bij je binnenkomt.”

Dat al schrijvend doen, is slim, zegt de psychologe. “Schrijven is een goede techniek om stil te staan bij je gedachten en emoties. Het is niet evident om te begrijpen wat er in je omgaat. Door het neer te schrijven, bekijk je het vanuit een ander perspectief. Het laat je ook toe om te ventileren, in plaats van op te kroppen. Je zal zo makkelijker dingen loslaten.”

Schrijven kan ook helpen als je je emoties moeilijk onder woorden kan brengen Psychologe Leslie Hodge

Je leert jezelf zo ook beter kennen, legt Hodge uit. “Als je zo bijhoudt wanneer je gestresseerd of angstig bent, kan je daar op termijn wellicht een patroon in ontdekken en identificeren wat je triggers zijn.”

“Maar schrijven kan ook helpen als je je emoties moeilijk onder woorden kan brengen. Je kan geliefden of naasten dan laten lezen wat je hebt opgeschreven en zo weten zij wat er in jou omgaat. Zo is het een manier om een brug te slaan naar anderen toe, als je dat wil.”

Let wel: alleen zo pak je zo’n ‘Shultz hour’ goed aan. “Zo werkt het niet”

Hoe begin je er precies aan als je je gedachten wil neerschrijven tijdens zo'n ‘Shultz hour’? “Stel jezelf de vraag: ‘Hoe voel ik mij en wat heb ik vandaag gedaan?’ Start daarmee. Gaandeweg zal je merken waar je meer of minder wil bij stilstaan. Hou alles goed bij en kijk ook eens terug naar wat je al hebt neergeschreven.”

Wat je neerpent tijdens een ‘Shultz Hour’ moet zich volgens Hodge niet beperken tot louter schrijven. “Dat kunnen ook keywords zijn. Dingen die in je opkomen. Misschien zelfs gedichten of tekeningen. Alles wat voor jou goed voelt om met de zaken om te gaan waar je dagelijks mee bezig bent.”

Mensen die zeggen dat je een uur moet schrijven om een positief effect te hebben: zo werkt dat niet Psychologe Leslie Hodge

Onthoud vooral dat er geen regels zijn, zegt de psychologe. “Het is echt belangrijk dat dit moment vanuit jou komt en dat jij er een goed gevoel aan overhoudt.” Daarom is Hodge geen voorstander van de strikte definitie van een ‘Shultz Hour’, dat zich beperkt tot één uur per week. “Mensen die zeggen dat je een uur moét schrijven om een positief effect te hebben: zo werkt dat niet.”

“Je moet doen waar je je zelf goed bij voelt.” Vijf minuten per dag in alle rust je gedachten neerschrijven, wekelijks een uur of één keer in de maand, dat maakt volgens Hodge niet uit. “Als je merkt dat iets anders beter werkt voor jou, doe dat dan. Je zal het beter volhouden en op een consistente, consequente manier in je leven inplannen.”

