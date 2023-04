“Deze ruiken heerlijk.” Sterbloemist Hilde tipt de beste bloesems om je interieur mee op te fleuren

Plukgeluk: dit zijn de 8 mooiste bloemen om te plukken in de herfst (+ hier kan je terecht)

Niet alleen in de lente en zomer, maar ook in de herfst kunnen we nog kleurrijke bloemen in huis halen. Van dahlia tot eurforbia: deze bloemen zijn nu op z’n mooist. En omdat niets boven een boeket versgeplukte bloemen gaat, tippen we enkele velden in Vlaanderen waar je deze showstoppers zelf kunt plukken.