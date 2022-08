Deze remedie verlost vrouwen in menopauze van bijna alle klachten, maar blijft taboe. Prof: “Nochtans goedkoop én veilig”

Tussen de lakens bij 3 senioren. “Ach, als penetratie niet lukt, dan lukt het niet. Daar moet je mee kunnen lachen”

“Viagra heb ik al genomen. Maar wat vooral geholpen heeft, is opnieuw experimenteren met gekende technieken, zoals soixante-neuf of vingeren.” Vaak wordt gedacht dat oudere mensen niet meer vrijen. Maar lust gaat níét met pensioen: ongeveer een op de drie 75-plussers is nog seksueel actief. Willem (62), Johan (73) en Inge (68) doen een boekje open over hun intieme avonturen. Een geriater/seksuologe licht toe waarom vrijen op leeftijd gezond is en geeft tips voor grijs genot.

21 augustus