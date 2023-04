Deze remedie op het internet lijkt de redding tegen grijs haar. Dermatoloog reageert: “Laat ook je bloed checken”

COLUMN. Journalist Jeroen hekelt de Vlaamse showbizz. “Vol met povere talenten die hoog van de toren blazen”

De Vlaamse showbizz? Daar gebeurt achter de schermen heel wat interessants, verklapt journalist Jeroen in zijn column deze week. Hij spendeerde enkele jaren in de coulissen van ‘Tien Om Te Zien’, ‘Idool’ en ‘Steracteur Sterartiest’. Wat er zoal uit de monden van de sterren klonk, wil hij niet langer stilhouden. “Sorry, schat, dat ik mijn paardenlul even in je nek leg!”