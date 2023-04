Deze remedie lijkt de redding tegen grijs haar op het internet. Dermatoloog reageert: “Laat ook je bloed checken”

Mag een man dezelfde beautypro­duc­ten gebruiken als een vrouw? “Let hiermee op”, waarschuwt dermato­loog

We zien het tegenwoordig steeds meer: mannen die beautyproducten gebruiken. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen een mannen- en vrouwenhuid, waardoor de vraag rijst: is het schadelijk om als man crèmes uit te wisselen met je vriendin of in het vrouwenrek te shoppen? Dermatoloog Thomas Maselis legt het haarfijn uit.