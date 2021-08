Deze rechten moeten volgens transgender personen Nora, Flor en Yesha dringend veranderen. “Trans zijn is zoveel meer dan de medische aspecten”

Op 7 augustus is het de Internationale Dag van de Transgender Rechten. Hoewel transgender personen in theorie dezelfde rechten hebben als eender wie, worden ze in de praktijk vaak geconfronteerd met discriminatie, stereotypes en geweld. Om een vuist te maken tegen transfobie, laten we drie transgender personen aan het woord. Nora (25), Flor (24) en Yesha (31) vertellen welke wetten en regels dringend aangepast moeten worden. Van terugbetaling voor medicatie tot een beter framework voor surrogaatmoeders. “Voor een land dat zo fier is op z’n progressiviteit, laat België toch veel steken vallen.”

Flor (24) vindt dat er een betere regeling moet komen voor de terugbetaling van medicatie en operaties

Volledig scherm Flor © rv

Al van kleins af aan voelde Flor zich niet comfortabel bij het gender dat hem was gegeven bij geboorte. “Ik wou nooit kleedjes dragen, ik was one of the boys. Er is nog een moment dat op mijn netvlies gebrand staat: ik was vier jaar, en ik stond in de badkamer met een handdoek rond mij gewikkeld. Mijn mama kwam op mij af en vroeg of ik liever een jongetje wilde zijn. Met het schaamrood op mijn wangen ben ik luid beginnen te roepen: ‘nee, nee, nee!’. Maar eigenlijk wou ik dat toen al wel.”

“Rond mijn negentiende à twintigste verjaardag ben ik uit de kast gekomen. Eerst bij mijn vrienden, die heel goed en ondersteunend hebben gereageerd. De reactie van mijn ouders was een ander verhaal. Mijn relatie met mijn papa was altijd een beetje moeilijker, omdat we twee uitersten zijn. En door mijn transitie botsten we heel hard. Nu kunnen we opnieuw door een deur, maar in het begin miste hij fameus wat kennis, wat hem ervan weerhield om mijn keuze te steunen.”

Het gebrek aan kennis is trouwens een groot maatschappelijk probleem, meent Flor. En volgens hem kunnen de media daar een grote rol in spelen. “Recent werd bijvoorbeeld een artikel gepubliceerd, waarin stond dat de groep detransitioners zogezegd aan het groeien is. Dat zijn mensen mensen die terugkomen op onderdelen van een sociale of medische gendertransitie. Maar dat was gewoon een perceptie, dat was totaal niet gebaseerd op cijfers of feiten. Detransitioners maken ongeveer een halve procent uit van de mensen die zich identificeren als trans, en dat percentage is doorheen de jaren gelijk gebleven. Door een positieve framing en meer gebruik te maken van cijfers en feiten, kunnen media een meer correcte beeldvorming creëren. Meer zelfs: zo kunnen ze veel vooroordelen en discriminatie uit de wereld helpen.”

Rompslomp

“Nog een pijnpunt is de terugbetaling van medicatie en operaties. Zo zijn er verschillende soorten testosteron op de markt, met prijzen die variëren van 10 tot 140 euro. En lang niet alle testosteron wordt terugbetaald. Met andere woorden: niet iedereen kan het zich veroorloven. Denk maar aan mensen in armoede, trans vluchtelingen of jongeren die niet gesteund worden door hun ouders. Ik betaal alles zelf en heb het ook meegemaakt. Als student had ik niet altijd de financiële ruimte en moest ik soms een hormonale behandeling stopzetten. Dat was echt verschrikkelijk.”

“Het gaat trouwens niet alleen over terugbetaling. De hele gezondheidszorg is een enorme rompslomp. Om weer een voorbeeld te geven: mijn borstoperatie werd betaald door de verzekeringen, maar om een of andere reden werden mijn papieren uiteindelijk niet goedgekeurd. Het zou simpelweg niet zo’n gedoe mogen zijn om alles in orde te krijgen.”

Minder discriminatie

Op papier is België een van de beste landen voor LGBTQ+-rechten, maar in de praktijk is er nog veel te veel discriminatie, benadrukt Flor. Dan gaat het zelfs over simpele dingen, zoals mensen die weigeren om de juiste voornaamwoorden te gebruiken. “Da’s gewoon een teken van niet willen, hé. Of transgender personen die door anderen ge-out worden op het werk. Dat gebeurt dagelijks en heeft een grote impact op hun mentale gezondheid. Het doet echt iets met je zelfbeeld en zelfaanvaarding. Ook op internationaal vlak worden er te vaak mensenrechten geschonden en knijpt ons land daar een oog voor dicht. Kijk maar naar de ‘antiholebimowet’ in Hongarije. Is daar al fel op gereageerd? Neen. (zucht) Dat stoort mij enorm.”

Nora (25) wil dat er meer sensibilisering komt op school

Volledig scherm Nora Monsecour. © photo_news

Nora Monsecour (25) is een transvrouw en professionele topdanseres, haar levensverhaal was de inspiratie voor de film ‘Girl’. Zelf schreef ze er ook een boek over: ‘De Weg Naar Mezelf’.

M, V én X

“Waar ik het vroeger moeilijk mee had, was de bureaucratie. De papieren. Hoe moeilijk het was om mijn correct geslacht en voornaam te legitimeren. Zo heb ik eens veel moeite gehad om me aan te melden voor een studentenjob. Mijn voornaam was al vrouwelijk, maar mijn geslacht was nog niet officieel aangepast, waardoor er van alles misliep. Die extra frustraties en stress kan je echt wel missen.”

“Sinds de Transgenderwet in 2018 werd ingevoerd, is dat aangepast. Het is dus makkelijker om je genderidentiteit aan te passen op je identiteitskaart en officiële documenten. Persoonlijk was ik héél blij met mijn ‘V’. Maar non-binaire mensen hebben ook nood aan een ‘X’ op hun paspoort. Die optie bestaat nu nog niet, dat moet dringend gelegaliseerd worden.”

Dus ja, er ligt nog veel werk op de plank. “Nog een punt op de agenda is een betere sensibilisering op scholen. Onderwijs is namelijk dé plek waar men stereotypen kan doorbreken, en waar we jongeren bewust kunnen maken van alle verschillende genderidentiteiten. Als er daarop ingezet wordt, creëren we een open sfeer. En zo zal er meer acceptatie komen en minder discriminatie en transfobie. De Vlaamse regering zit al aan tafel met belangenverdediger Çavaria, transgenderinfopunt en Wel Jong Niet Hetero om te bespreken wat er mogelijk is, dus ik voel wel dat er engagement is van onze overheid om hieraan te werken.”

“Het zou goed zijn dat alle vooroordelen uit de wereld worden geholpen. Daar erger ik me persoonlijk aan. Velen hebben stereotiepe beelden van transgender mensen in hun hoofd. Onze samenleving focust veel te hard op dat uiterlijk. In plaats van de nadruk te leggen op hoe mensen er vanbuiten uitzien, zouden we beter stilstaan bij hoe we ons vanbinnen voelen. Dat is wat telt, hé. Wij zijn gewoon maar mensen. Pas als dat idee volledig doorgedrongen is, zullen veel problemen - zoals discriminatie of mentale problemen bij trans jongeren - opgelost zijn.”

Yesha (31) is van mening dat er een beter framework moet komen voor adoptie en surrogaatmoeders

Volledig scherm Yesha. © rv

Yesha komt uit de Filipijnen. In de begindagen van haar transitie studeerde ze rechten. “Ik begon me anders te kleden, vrouwelijker. En op school kreeg ik totààl niet de reactie die ik verwachte. Ik schrok, want dat zijn dan juist de mensen die claimen dat ze in de toekomst mensenrechten willen verdedigen ... Het bewijs dat toxic masculinity en machogedrag nog steeds de norm zijn in dat rechtenwereldje, helaas. Na een tijdje stopte ik met mijn studies en heb ik me laten omringen door mensen die wél ondersteunend waren en betere ‘allies’ wilden zijn voor transgender personen.”

Uiteindelijk bouwde Yesha een carrière uit in de Filippijnen, gebaseerd op haar niet-aflatende inzet voor gender-inclusiviteit. Ze werkte actief met ngo’s en overheidsinstanties om het welzijn en de zorg voor transgender personen te verbeteren. Zo hielp ze bij het opzetten van het Gender-Responsive Health Care Framework. “Maar voor de liefde ben ik twee jaar geleden naar België verhuisd”, zegt ze.

Beter welzijn voor iederéén

“Ik was van plan om mijn carrière als activist achter te laten, maar ik kan het blijkbaar niet laten. (lachje) België staat er op papier goed voor. Het was het tweede land ter wereld waar twee personen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. En de situatie hier is veel beter dan in de Filipijnen en zoveel andere landen. Maar voor een land dat zo fier is op z’n progressiviteit, laat het toch veel steken vallen.”

“Kijk maar naar de Transgenderwet, die in 2018 van kracht is gegaan. Die wet maakt het makkelijker om je M/V op je identiteitskaart aan te passen, maar bevat nog significante gaten. Hij gaat namelijk uit van een binaire visie op genderidentiteit. Çavaria is naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet te optimaliseren en inclusief te maken voor non-binaire en genderfluïde mensen. Maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou de overheid dat metéén goed moeten regelen en had de keuze M/V/X er vanaf het begin moeten zijn.”

“Misschien moeten we zelfs een stapje verder gaan. Is het echt nodig om dat geslacht te registreren? Wie weet leidt dat mogelijks tot extra discriminatie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die het vakje X moeten aanvinken op sollicitatiepapieren, en vervolgens de job mislopen. Dat moeten we vermijden. Maar soit, ik wil niet té negatief zijn. Ik ben euforisch met de ‘V’ op mijn identiteitskaart. Dat is een bevestiging van hoe ik me voel en hoe ik mezelf zie.”

Goede opties voor mensen met een kinderwens

Daarnaast zou het volgens Yesha goed zijn als er eens met een frisse blik gekeken wordt naar adoptie en surrogaatmoeders. “Veel transgender en non-binaire personen vrezen dat ze nooit kinderen zullen krijgen. Ik heb zelf ook een kinderwens, en dat baart me zorgen. De regels surrogaatmoeders zijn zo flou, en als het gaat over adoptie bestaan er geen specifieke regels voor transgender personen. Ja, dat bemoeilijkt het proces. Er is een grote nood aan een wettelijk kader. Niet alleen voor transgender koppels, maar ook voor homokoppels of heterokoppels die via de natuurlijke weg geen kinderen kunnen krijgen.”

“Last but not least moet het gedaan zijn met transgender zaken te reduceren tot de medische aspecten. Transgender zijn gaat over zo veel meer, dat gaat ook over hoe mensen zich voelen. Als ik mij comfortabel genoeg voel bij iemand om mezelf te outen, krijg ik vaak de vraag: ‘Welke operaties heb jij gedaan?’. Of: ‘Gebruik je hormonen?’. Dat is gewoon vervelend. Ik heb mezelf net opengesteld voor iemand, dat is geen vrijgeleide om opdringerige vragen te stellen. Wees gewoon beleefd.”

