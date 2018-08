Deze puppy's zijn letterlijk om op te vreten Aiko van Hooijdonk

24 augustus 2018

14u03

Bron: ad.nl 8 Nina Eigenlijk mag hond niet meer op het menu verschijnen van Taiwanese restaurants. Het is sinds augustus vorig jaar bij wet verboden. Toch kan het nog wel: in de Taiwanese stad Kaohsiung. Voor alle duidelijkheid: het gaat om levensechte puppy's van ijs.

Op social media krijgen de hondjes van ijs veel aandacht en de meningen zijn verdeeld. De één vindt het fantastisch, terwijl de ander het ‘zielig’ noemt. Toch vliegen de ijspuppies van J.C. Co Art Kitchen als warme broodjes over de toonbank. De verkoop van de ijshondjes gaat zelfs zo hard, dat het restaurant de vraag nauwelijks aan kan.

Het maken van de levensechte puppy's is een tijdrovend proces. Het ijs wordt eerst in de juiste vorm gegoten en moet daarna vijf uur de vriezer in. De speciale vorm zorgt ervoor dat de vacht van de puppy's de juiste textuur krijgt. Details moeten vervolgens nog wel worden aangebracht. Denk hierbij aan de oogjes en de neus. Door het langdurige proces kan het restaurant momenteel slechts honderd puppy's per dag produceren.

Het restaurant biedt de puppies in drie verschillende rassen aan met elk een andere smaak. Labradors smaken naar Earl Grey-ijs, terwijl mopshonden gemaakt zijn van chocoladeijs en de Shar Peis smaken naar pinda. De ijspuppies kosten tussen de 110 en 188 Taiwanese dollars, of tussen de 3 en 6 euro. Exclusief vliegticket naar Taiwan.

