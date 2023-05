Deze orthopedische sandalen uit de sixties zijn deze zomer weer hip (ja, echt). Zo draag je ze nu

Houten zool, leren band en een iconische gouden gesp, doet dat een belletje rinkelen? Ja, we hebben het over de sandalen van Scholl. De orthopedische schoenen, populair in de jaren 60, maken deze zomer zowaar een comeback. Dit is hoe je ze draagt anno 2023. “Zo geef je de look een moderne twist.”

Als je een millennial bent, is de kans groot dat deze schoenen je een heerlijk nostalgisch gevoel bezorgen. De Scholl-sandalen: je weet wel, houten klompen met een open teen die je móést inpakken om comfortabel en stijlvol je vakantie door te komen, zijn terug van weggeweest. Je had ze in verschillende kleuren en kon kiezen tussen een sandaal met een kleine hak of een platte versie.

Dankzij een reeks samenwerkingen met hippe merken en stijlvolle designers heeft Scholl zich opnieuw uitgevonden en schitteren de orthopedische muiltjes tegenwoordig aan de voeten van een nieuwe generatie modefans.

Scholl staat al eeuwenlang bekend als hét merk voor orthopedische voetverzorging en schoenen. En hoewel het door de Amerikaanse podoloog William Mathias Scholl al werd opgericht in 1906, raakten zijn schoenen pas in de jaren 60 echt bekend. Het originele Perscua-model, ontwikkeld om je benen te verstevigen, werd een internationaal succes nadat modellen als Twiggy en Jean Shrimpton het droegen en omschreven als ‘icoon van stijl en comfort’.

Hoe kan het dat zoiets ouds nu weer hip is?

De Perscua bestaat in de vorm van een klomp of sandaal en maakt nu een heuse comeback. Modeblogger Emma Fridsell, die zo’n 40.000 volgers heeft op Instagram, ruilde vorige zomer haar strandslippers al in voor de Pescua-sandalen en maakte ze weer hip. Ze combineerde de schoenen met een korte jeans en een croptop voor een retro look.

Emma Fridsell haalde de mosterd dan weer van een nieuwe modetrend: ‘back to the zeroes’. Die trend brengt populaire looks uit de jaren 2000 terug. Brede riemen, jurken over jeansbroeken, joggings met glitter, korte rokjes, spijkerbroeken met lage taille, ... en ook de houten klompjes zijn daarmee opnieuw in de mode.

Van denim tot zwembadproof: een greep uit de succesvolle samenwerkingen met Scholl

De opkomende trend leverde Scholl samenwerkingen op met populaire merken en designers. Vorig jaar sloegen Scholl en het Deense modelabel Ganni de handen in elkaar om de Perscua-sandaal een moderne update te geven. Dat resulteerde in een collectie van vijf sandalen die elk een kenmerkende Ganni-print kregen.

Ook het Franse badkledingmerk Eres spong op de kar en lanceerde de houten sandaaltjes in vier felle kleuren.

De recentste samenwerking was er eentje met duurzaam modemerk RE/DONE. In maart dit jaar brachten Scholl en RE/DONE een limited edition en denim versie van de Perscua-sandaal uit, gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken.

Wie zijn klompjes weer uit de kast wil halen, kan deze zomer twee kanten op. Of je gaat helemaal nillies en combineert ze met een minirokje of een jeans die je op de heupen draagt. Voeg daar nog een topje met spaghettibandjes aan toe en je komt net uit een nillies-film.

Of je geeft je look een moderne twist en draagt ze met een losse jeans en een oversized blazer. Met een short onder een grote blouse kan ook. Of met een maxirok of -jurk, zoals de vele voorbeelden vanop Instagram.

