Deze online slaapcalculator vertelt je hoe laat je moet gaan slapen voor een goede nachtrust

Moet je morgen om 7 uur op? Dan kruip je best om 21.46 uur of 23.16 uur je bed in. Of toch volgens een populaire online slaapcalculator. Die houdt rekening met hoe snel je in slaap valt en berekent dat je vijf of zes slaapcyclussen moet kunnen doorlopen om ’s ochtends als een frisse, uitgeslapen mens uit bed te rollen. Werkt dat echt? Slaapexperte Annelies Smolders reageert.

Het spreekt voor zich, maar wie een goede nachtrust wil, kruipt best niet te laat in bed. Alleen: wat is ‘te laat’ en wat is wel een ‘juiste’ bedtijd? Online slaapcalculators beloven het je te vertellen. Er zijn er steeds meer te vinden op het internet, de recentste komt van een bekend Brits bedrijf genaamd Hillarys. Volgens het magazine ‘Glamour’ geeft de calculator je de beste tijd om te gaan slapen als je wil “wakker worden als de beste versie van jezelf”.

De calculator vertrekt — zoals de meeste anderen van zijn soort — vanuit het principe dat kwaliteit het wint van kwantiteit, als het op slaap aankomt. Langer slapen betekent immers niet altijd beter slapen: denk maar aan dat groggy gevoel dat je soms hebt wanneer je ’s weekends lang uitslaapt of snoozet voorbij het uur op je alarmklok. Wat je dan ervaart, heet ‘slaapinertie’.

Beter is om het natuurlijke ‘slaapritme’ van je lichaam te volgen: net daar zou zo’n calculator je bij helpen. Je slaap bestaat immers uit slaapcyclussen, waarin je telkens een lichte slaap, diepe slaap en REM- of droomslaap doorloopt. Ons lichaam is er van nature op ingesteld om te ontwaken ná zo’n slaapcyclus: die duurt gemiddeld negentig minuten en in het beste geval doorloop je er elke nacht vijf of zes, schrijft Hillarys.

Plus, een mens doet er gemiddeld veertien minuten over om in slaap te vallen, volgens de website. Het is met die twee factoren dat de calculator je ideale bedtijd berekent.

De slaapcalculator volgen dan maar? De slaapexperte is geen fan

De theorie heeft de slaapcalculator helemaal juist, bevestigt slaapexperte en psychologe Annelies Smolders, die onder ‘Start to Sleep’ online slaaptraining geeft. We slapen inderdaad volgens cyclussen en het duurt meestal een kwartier tot een halfuur tot je in slaap valt. En toch is Smolders geen fan van zo’n calculator.

“Ik gebruik zo’n hulpmiddel zelf ook wel, maar alleen bij professionele sporters. Dat zijn mensen die vanzelf al heel gestructureerd, routinematig leven. Een gewone mens leeft niet zo. Zo’n slaapcalculator gaat dan alleen maar voor stress zorgen: stress om op tijd in bed te zitten en op tijd in slaap te vallen en stress om perfect die slaapcyclussen te volgen. Hetzelfde zien we vaak bij mensen die slaaptrackers gebruiken: het doet je zorgen maken om je slaap en dat zorgt er níét voor dat je nachtrust beter wordt.”

Quote Wie gaat slapen als hij of zij echt moe is, slaapt tenminste goed Slaapexperte Annelies Smolders

Zeker voor wie slecht slaapt, is het geen goed idee om zulke regeltjes te proberen te volgen, zegt de experte. “Zulke mensen moet ik net leren om níét de uren te liggen tellen. Want als je slaap te veel wil afdwingen, kweek je slaapproblemen. Veel gezonder is om te luisteren, of te leren luisteren, naar je lichaam en pas te gaan slapen als je je echt slaperig voelt. Is dat soms later dan anders? Helemaal geen probleem: wie gaat slapen als hij of zij echt moe is, slaapt tenminste goed.”

Slaap is trouwens heel persoonlijk, benadrukt Smolders. “Dus de kans dat je echt een slaapcyclus van anderhalf uur volgt, is niet altijd even groot. Bij sommige duurt zo’n cyclus een uur of twee uur.”

Dus... hoe laat kruip ik dan best wel in bed?

Hoe bepaal je wel een goede bedtijd voor jezelf? Simpel: door na te gaan of je je ’s ochtends uitgeslapen voelt, zegt Smolders. “Als je echt moe wakker wordt, probeer dan eens een halfuur vroeger te gaan slapen. Kijk of je vlot in slaap valt en minder moe bent. Nog altijd moe? Probeer dan nog een halfuurtje vroeger. En zo verder, tot je een betere bedtijd vindt. Dat kan een paar weken duren. Maar kruip dus niet in bed voor je je echt slaperig voelt.”

Bovendien vindt Smolders het veel belangrijker dat je ontwaaktijd altijd dezelfde is. “Zodat je systeem elke dag op hetzelfde moment in gang leert te schieten.” ’s Avonds is het goed genoeg als je je dag telkens rond hetzelfde moment begint af te bouwen en je je mentaal klaarmaakt voor slaap.

