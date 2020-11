Deze nieuwe editie van Monopoly is ideaal voor slechte verliezers

We kennen allemaal wel iemand die zijn of haar verlies niet zomaar accepteert. In deze hilarische versie van het geliefde gezelschapspel Monopoly, werden de regels omgedraaid en is verliezen het doel van het spel. Winnen dankzij het uitbouwen van vastgoedimperiums, het innen van huur en het vermijden van boetes, zit er niet in. In deze editie worden spelers juist rijk door failliet te gaan, belastingen te betalen en naar de gevangenis te gaan. ‘Laat je hoofd niet hangen, zet het ze betaald!’, staat er op de doos. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?