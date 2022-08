Deze massagetechniek is volgens seksuologen het perfecte voorspel. “Het doel is niét om opgewonden te worden”

Weinig spanning tussen de lakens of seksueel uitgeblust? Om als koppel (weer) naar elkaar toe te groeien, raden seksuologen Wim Slabbinck en Michelle Hufkens hun cliënten ‘sensate focus’-massages aan. Die draaien niét om seksuele stimulatie of klaarkomen, wel om pure prikkeling met zero pressure. “Soms verhelpt dat zelfs erectiestoornissen of pijn bij het vrijen.” De experts leggen uit welke handelingen en aanrakingen kunnen. En psst, alsnog een ‘happy ending’ is niet verboden.