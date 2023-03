Deze ‘maan-test’ is superpopulair op sociale media en helpt je achterhalen wie je soulmate is

Of je er in gelooft of niet: de populariteit van astrologie neemt toe. Nu moeit het zich zelfs met je liefdesleven. Online passen duizenden mensen de ‘Moon Phase Soulmate’-test toe om te zoeken naar hun zielsverwant. Hoe werkt die speciale test? En kan je überhaupt zien of de liefde in de sterren geschreven staat? “Het is geen hapklare quick-fix die je ineens gelukkig maakt.”

Nog altijd zijn mensen, waar ook ter wereld, op zoek naar ‘hun soulmate’. Een zielsverwant. Iemand waarmee je een diepe verbondenheid voelt, die je meteen begrijpt en die je zo goed aanvult dat hij of zij je tweede helft lijkt te zijn. En dat hoeft niet per se je partner te zijn. Het kan ook gaan om een héél goeie vriend(in).

Of zo’n soulmate echt bestaat blijft twijfelachtig, al is de groep die er in gelooft groot. Kijk maar naar TikTok. Op de populaire video-app zijn er honderden en duizenden mensen die de zogenoemde ‘Moon Phase Soulmates’-test uitproberen. De bijhorende hashtag heeft zelfs al meer dan 11 miljoen views.

Hoe werkt de ‘Moon Phase Soulmates’-test precies?

Het vertrekpunt bij deze test is heel simpel: je moet kijken naar de stand van de maan op de dag dat jij geboren bent én naar die van jouw potentiële soulmate. Als die twee standen mooi in elkaar passen en samen een ronde maan vormen, is jullie compatibiliteit off the charts. Vallen ze niet als puzzelstukjes in elkaar? Tja, dan is jullie band veel moeilijker. Zogezegd dan toch, hé.

Online vind je allerlei handige tools om deze test eens uit te proberen. Hier kan je bijvoorbeeld een gewenste datum ingeven (zoek dus even de geboortedag van je partner, beste vriend of stiekeme celebrity crush op) en je ziet duidelijk hoe de maan er toen uit zag. Dan moet je de foto gewoon opslaan en nog een video in elkaar boksen. Dat laatste kan bijvoorbeeld via de app Capcut. Et voilà, zo krijg je een filmpje dat je meteen op je sociale media kan zwieren.

Astrologen zullen eerder kijken naar je geboortehoroscoop

Het resultaat mag er best leuk uitzien, de vraag blijft hoeveel belang je er aan moet hechten. Wel, het spreekt voor zich dat je je géén zorgen moet maken als jij en je geliefde volgens deze test niet matchen. Zelfs astrologen hebben een andere manier om de kosmische kant van liefde te benaderen. Meestal leggen zij de geboortehoroscopen van koppels naast elkaar om te checken of ze een match made in heaven zijn. Een techniek die ze synastrie noemen.

Quote We geloven dat we in de sterren kunnen zien of een relatie makkelijk of stroever zal verlopen. Astroloog Michael Van den Bossche

Voor de nieuwsgierigen: je geboortehoroscoop of birth chart toont hoe héél het hemelgewelf eruitzag op het moment van je geboorte. De stand van ál onze planeten en de maan inclusief. Al die dingen tezamen, dat bepaalt volgens de believers of een koppel ‘gemaakt’ is voor elkaar, of niet. Om je geboortehoroscoop te berekenen, moet je weten waar je geboren bent en om hoe laat. Die gegevens kan je eenvoudig ingeven in de (gedeeltelijk) gratis app The Pattern.

Toch blijft astroloog Michael Van den Bossche (ook gekend als The Leo Mystic) voorzichtig. “Astrologie is en blijft een tool. Het is geen hapklare quick-fix die je ineens gelukkig gaat maken”, vertelde hij eerder al aan nina.be. “We geloven wel dat we in de sterren kunnen zien of een relatie makkelijk zal verlopen, of net iets stroever. Zijn de horoscopen van twee mensen minder compatibel, wil dat nog niet zeggen dat hun relatie gedoemd is. Het gaat er bovenal om dat je eraan wil werken, en dat je voor elkaar kiest.”

