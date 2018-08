Deze influencers verdienen het meest op Instagram mv

03 augustus 2018

14u04

Bron: nypost 0 Nina Leven in een wereld vol celebrities en influencers die het perfecte leventje lijken te leiden op het internet en er dan ook nog eens voor betaald worden. Het is niet eerlijk. Een nieuwe lijst geeft ons een blik op hoeveel influencers nu net verdienen met hun kiekjes op Instagram.

Volgens de lijst, die gemaakt werd door Hopper IQ, hielp Instagram enkele beautybloggers bij het verdienen van heel wat geld. Een van hen is make-upartieste Huda Kattan. Dankzij haar 26,4 miljoen volgers op Instagram kon ze in 2010 gedag zeggen tegen haar job in de financiële wereld. Ondertussen krijgt ze zo'n 33.000 dollar per post die ze op haar account plaatst. Kattan weigerde ooit een samenwerking waarvoor ze zo'n 185.000 dollar zou krijgen. "Ik deed het niet ook al hield ik erg veel van het product. We gingen het juist posten tot we het onderschrift zagen, waar #ad achtermoest komen. Ik kon het niet."

Kattan wordt gevolgd door de Britse vlogger en auteur Zoe Sugg, beter bekend als Zoella. Zij krijgt zo'n 16.000 dollar per post. Maar ook een Europese blogger behaalde een plekje op de lijst. De Nederlandse Nikkie De Jager haalt met haar account Nikkietutorials 15.750 dollar in het laatje per post.

De volledige lijst:

- Huda Kattan: 33.000 dollar per post

- Zoe Sugg: 16.000 dollar per post

- Nikkie De Jager: 15.750 dollar per post

- Naomi Giannopoulos: 12.000 dollar per post

- Jeffree Star: 10.500 dollar per post

- James Charles: 9.750 dollar per post

- Amra Olevic: 9.000 dollar per post

- Manny Gutierrez: 7.900 per post

- Shayla Mitchell: 4.400 per post

- Amanda Steele: 4.200 per post