Deze handtassen scoor je nu voor minder dan 50 euro

Na plussize vrouwen zijn ‘inbetween­ies’ bezig aan een opmars op Instagram en TikTok

1 juli In de modewereld is een heuse plussize-beweging aan de gang. Op de catwalk en reclameborden zie je steeds meer volle modellen in plaats van enkel vrouwen met maatje zero. Maar wat met dames met een maat ertussen? Zij lijken een beetje vergeten te worden. Tot nu, althans. Op sociale media zijn er steeds meer mensen die hun midsize lijf omarmen. “Als het om inclusie gaat, kan je de middelste maten niet gewoon weglaten.”