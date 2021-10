Deze handtassen scoor je nu al voor minder dan 75 euro

Nieuw kaartspel ‘Levenswen­sen’ moedigt mensen aan om te praten over hun levensein­de. “Het taboe moet doorbroken worden”

7 oktober Een gesprek beginnen over het einde van je leven: hoe doe je dat in hemelsnaam? Geen onderwerp dat zo moeilijk is om over te praten als de dood. Daarom heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) een kaartspel bedacht: Levenswensen. De kaarten moeten het makkelijker maken om zo’n conversatie op gang te trekken.