Deze haarstijl uit de jaren 80 maakt een comeback bij mannen. “Perfect voor iedereen die meer volume wil”

Niet langer het trouwe kapsel van je oma, maar nu een trendy haarstijl voor jonge mannen: de permanente krullen. Ja, deze look is helemaal terug van weggeweest. Zo bevestigt BV-kapper Jochen Vanhoudt. Twee Vlaamse mannen pronken met hun volumineuze krullenbos die ze dankzij deze retrotechniek verkregen. “Deze mensen moeten opletten.”

De permanente ofwel de permanente krullen waren een ontzettend populaire haarstijl voor vrouwen in de seventies en eighties. Maar in de vroege jaren 90 raakte de haarstijl alweer volledig uit de mode. Je ziet ze nu vooral nog bij je oma. Sinds kort is het retro kapsel echter terug geliefd, maar dan bij een nieuw publiek: jonge mannen.

Dit mede dankzij nieuwe innovatieve producten op de markt en de stijgende populariteit van het kapsel onder K-Popsterren en influencers op sociale media. Zo heeft de hashtag #perm zo’n 2.4 miljard views op het videoplatform TikTok, waar tegenwoordig talloze mannen zich wagen aan het retrokapsel. Waaronder ook bekende influencer en YouTuber James Charles (24).

Niet de krullen van je oma of à la een poedel, aldus BV-kapper Jochen Vanhoudt

Dat de haarstijl de laatste twee jaar vooral een heuse opmars kent onder jonge mannen van in de twintig, bevestigt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Meestal zijn dat mannen met halflang, dikker en steil haar. Daarbij gaat het niet om de permanente van je oma of krullen als bij een poedel”, benadrukt hij.

“Wél een natuurlijke en losse slag in het haar à la ‘Game of Thrones’-acteur Kit Harington.” Ook zanger Harry Styles of acteurs als Penn Badgley, Evan Peters en Jason Momoa kennen een soortgelijke haardos.

Wie dus van nature niet zulke krullen of zelfs dun haar heeft, kan nu opteren voor een permanente. En niet die van een pakweg twintigtal jaar geleden, aldus Vanhoudt. “De nieuwe producten van Wella zijn hier tegenwoordig uiterst geschikt voor, daarmee bekom je die naturelle, nonchalante en volumineuze krullen.” Een beetje anders dan die van je bomma of moeke dus.

Hoe zit dat met de styling? “Daarvoor raad ik de twisted crème van het merk Sebastian Professional aan. Breng het product aan op je nat haar na het douchen en laat ze zo drogen. Vooral bij het drogen van je permanente krullen moet je opletten, zodat ze niet pluizig worden én goed vallen”, zegt de kapper. “Als je coupe goed geknipt is, heb je daar verder geen werk meer aan.”

Niels en Beau hebben een permanent: “Een vleugje haarlak en ik ben good to go”

De Vlaamse Niels Coene (23) en 26-jarige Beau Maex waagden zich al aan het kapsel dat bij mannen een comeback maakte. Of ze tevreden zijn en het aan andere mannen zouden aanraden? “Jazeker”, vertellen de beide mannen.

“Ik heb van nature erg plat haar en had zin om een nieuwe look te proberen”, vertelt Niels, die in oktober vorig jaar voor het eerst permanente krullen liet zetten. “Daarbij wou ik eigenlijk ook al heel lang krullen en zo’n permanente is een van de weinige opties om dat te bekomen.”

“Het leukste is dat je kan experimenteren met de grootte van de krullen die je wil. Zo heb ik al eens kleinere krullen geprobeerd, zoals die op een clownpruik bijvoorbeeld (lacht). Maar zelf ben ik nu toch meer fan van de grotere, golvende krullen.”

“Het is ook zo gemakkelijk te stylen én te onderhouden. Echt geweldig. Na het douchen laat ik mijn krullen gewoon zo. Als ik er een dagje op geslapen heb, dan gebruik ik haarlak om ze in vorm te brengen en op hun plaats te houden. Ook de verzorging valt goed mee. Mijn haar voelt iets droger dan voorheen, daarom maak ik gebruik van een goed voedende shampoo én conditioner voor krullend haar. En dan ben ik good to go.”

Beau (26) is van beroep herenkapper en zag bij hem in de salon een groeiende vraag naar een permanent én de talloze voordelen ervan. “Ik heb slechts een lichte slag in mijn haar en hierdoor heb ik veel meer volume. Zelf ben ik ook iemand die graag mee is met de trends, dat moet ook wel vanwege mijn beroep.” Hét hipste kapsel voor moment voor mannen uitproberen, kon hij dan ook niet laten.

Mensen die bovenaan kaal beginnen te worden, kunnen een permanente best vermijden BV-kapper Jochen Vanhoudt

Ook hij bevestigt dat hij amper iets moet doen qua styling, al was het er bij hem vrij snel uitgegroeid. Of hij het dan weer zou laten doen? “Ja”, antwoordde hij.

Hou dit in je achterhoofd alvorens je naar de kapper stapt

Geschikt voor vrijwel élke man dus? Niet helemaal. “Mensen die bovenaan kaal beginnen te worden, kunnen een permanente best vermijden”, zegt Vanhoudt. “Je haar is dan te fijn om mooie krullen van te maken en zal fel pluizen. Je kan er dan gewoon doorkijken ook.”

Daarnaast doet ook niet elke kapper dat, vertellen Niels en Beau. “Het is een specialistenwerkje”, bevestigt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt. “In mijn salon heb ik gelukkig een aantal kappers die de gouden tijd van de permanent nog hebben meegemaakt en die dus jarenlange ervaring hebben en de techniek perfect kunnen toepassen. Mijn tip: zoek je een kapper ergens boven de 45 jaar die heel ervaren is.”

Daarbij is het ook een langdurig (chemisch) proces met veel verschillende stappen. Bij Niels nam dat zeker zo’n tweeënhalf uur in beslag, vertelt hij. Geduld hebben is dus een must. En is het niet schadelijk? “Als je het maar om de acht maanden of een keer of twee per jaar laat doen, kan het zeker geen kwaad”, aldus Vanhoudt.

Je hebt tegenwoor­dig een nieuwe generatie aan permanent, die zijn veel minder schadelijk dan toen BV-kapper Jochen Vanhoudt

“Iets vaker en je kan erg droog en kapot haar krijgen. Doe het dus met mate én probeer het niet met te veel andere behandeling zoals kleuren te combineren. Je hebt tegenwoordig nu ook een nieuwe generatie aan permanent, die zijn ook veel minder schadelijk dan toen.”

Permanente krullen laten zetten en niet tevreden? “Ook dat is iets om voor op te letten”, waarschuwt Vanhoudt. “Het blijft tot zeker een jaar in je haar zitten. Je kan je haar kort knippen, dan zijn de krullen ineens weg. Maar eens gezet, krijg je je krullenbos moeilijk terug steil én met veel haarschade tot gevolg.”

