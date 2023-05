Deze gewoonte geeft actrice Lauren Versnick rust: “Het gevoel van vrijheid overvalt me elke keer weer”

“Ik ben me ervan bewust dat het voor de buitenwereld lijkt alsof het me allemaal voor de wind gaat. Maar ik ben niet heel zen en mijn gedachten malen steeds door.” Gelukkig heeft actrice Lauren Versnick (28) manieren en één bijzondere hobby om beter te ontspannen. In onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen speelt ze open kaart over wat haar gelukkig maakt.