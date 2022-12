Deze geniale panty wordt misschien wel het meest geliefde kledingitem van deze winter

Gothic look à la Wednesday Addams? Haar make-up artiest verklapt hoe: "Voor de lippen gebruikten we één product"

TikTok is in de ban van de nieuwe Netflixreeks ‘Wednesday’, waarin Jenna Ortega de hoofdrol van Wednesday Addams vertolkt. Naast haar iconische dansmoves, passeren ook veel bijzonder beautylooks de revue. Gothicachtige make-up met een smokey eye is hierdoor weer helemaal in trek. De make-upartist die verantwoordelijk was voor de looks in de populaire serie onthulde hoe je die zelf kan recreëren.

