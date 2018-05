Deze foto's tonen aan hoe gewaagd een gescheurde jeans is in de zon Margo Verhasselt

17 mei 2018

13u11

Bron: De Telegraaf 0 Nina Stel, je hebt een leuke namiddag in de zon doorgebracht. De outfit die je uitkoos: een gescheurde jeans en een leuk topje. Geweldige dag, denk je bij het thuiskomen tot je 's avonds je kleding uittrekt en een niet zo aangename verrassing tegenkomt.

Je hebt - uiteraard - in de ochtend braaf heel je gezicht, je schouders en armen ingewreven met zonnecrème. Want ja, je beschermen tegen de zon is zò belangrijk. Vervolgens nam je jouw favoriete gescheurde jeans uit de kast, perfect voor op een dag zoals vandaag. Alleen had je jouw benen beter ook voorzien van de nodige laag zonnecrème, want alhoewel het grootste deel van je benen bedekt is, zijn er toch enkele onbeschermde gaatjes. En die kunnen wél nog verbranden.

Het overkwam deze dames, ze vergaten hun benen in te smeren en eindigden met ware zebra-benen. Eerlijk is eerlijk: het resultaat is een beetje grappig, maar laat het een waarschuwing zijn om je lijf immer en altijd goed te beschermen tegen de zon. Ook je benen!

Pre warning: do NOT wear ripped jeans in the sun🚫 pic.twitter.com/Sag7GxrEn8 Megan Cooper(@ megancooper_x_) link

Could sun burn marks save America from the ripped jeans nightmare? #fingerscrossed #doubtful pic.twitter.com/auo6P7WC9c Phil(@ Pakman1231) link

*do not* go sit in the sun for 2+ hours wearing ripped jeans.....i learned my lesson today pic.twitter.com/FtHMNdjDWo tay(@ taylerrcoxx) link