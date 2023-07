Deze drie dames kiezen net als Barbie voor lange blonde lokken. “Ik durf niet te zeggen hoe duur het is”

Vandaag is de lang gehypete film ‘Barbie’ te zien in de bioscoop. Actrice Margot Robbie (33) speelt de perfecte pop inclusief Barbieblonde lokken, volgens trendwatchers dé haarkleur deze zomer. Ook Bieke, Jana en Axelle gaan als ‘Barbie-blondjes’ door het leven. Maar ondanks alle vooroordelen vinden zij de term ‘Barbie’ geen belediging meer. Integendeel.

Volgens het Britse magazine ‘Glamour’ belooft ‘Barbie blond’ dé haarkleur van de zomer te worden. Daar zit de film ‘Barbie’ met Margot Robbie in de hoofdrol en tegenspeler Ryan Gosling als Ken natuurlijk voor iets tussen. Die marketingmolen draaide de laatste weken stevig door: ‘Barbiemania’ was een ding op sociale media. En vandaag is de film eindelijk te zien in onze cinemazalen.

Margot Robbie stal bovendien de show op elk premièrefeest de afgelopen weken. Met haar felroze outfits, maar zeker ook met haar gouden lokken. Het internet puilt nu uit van artikels als ‘hoe krijg je Margot Robbies blonde Barbielokken’.

Volledig scherm © AP

Op die vraag kennen Axelle (25), Jana (24) en Bieke (25) het antwoord. Zij gaan al langere tijd door het leven als Barbies — en soms niet alleen wat hun haarkleur betreft.

“Ik had donkerblond haar, maar dat vond ik niet bij me passen. Sinds mijn dertien heb ik highlights en ondertussen kies ik al enkele jaren voor een blonde balayage. Eén keer liet ik het weer bruin kleuren. Lang duurde het niet. Dat was niet wie ik ben.”

Tijdens mijn auditie bij K2 zoekt K3 was mijn blond haar een voordeel Axelle

“Als kind keek ik op naar mijn Barbies. Ik vond het ideale vrouwen met mooie kleding. Vandaag hangt mijn kast drie vierde vol met de kleur roze. Ik vind dat prachtig staan bij mijn blonde lokken.” Een roos kleedje en honingblond haar: de bijnaam van Axelle werd een feit in het middelbaar. “Ook op de hogeschool werd ik Barbie genoemd. Zelfs de kinderen waaraan ik vandaag lesgeef fluisteren dat hun juf op een Barbie lijkt.”

Volledig scherm © rv

“Ik vind dat niet beledigend”, zegt Axelle nog. “Barbie is de ideale vrouw. Ik denk ook dat blonde vrouwen vaker opvallen dan iemand met donkerder haar. Tijdens mijn auditie bij K2 zoekt K3 was het bijvoorbeeld een voordeel. Ook mijn trouwfoto’s bewezen dat blond de beste optie voor me is. Ik vond mijn kapsel toen heel mooi.”

Wie mooi — of ideaal — wil zijn moet (financieel) wel een beetje lijden. Want je haar verzorgen kost geld. “Mijn kappersbezoeken kosten tussen de 180 euro tot 200 euro, al kan ik het wel drie maand uitstellen.”

Jana is van nature een brunette. “Als klein meisje zei mijn kapster me al dat ik later een blondine zou worden, omdat ik een typisch meisje-meisje ben.” De kapper kreeg gelijk, want ondertussen blondeert Jana al vijf jaar haar lokken, voor 180 euro per beurt. “Voor mij de ideale kleur. Ik merk trouwens dat steeds meer mensen ervoor kiezen en vind het bij de meesten ook mooier staan.”

Iemand die me niet kent schat dat ik haartooi of esthetiek geef, omwille van mijn uiterlijk en haarkleur Jana

Er hangen af en toe wel vooroordelen vast aan Barbieblonde lokken. “Grappig dat vreemden opkijken als ik hen vertel dat ik leerkracht wiskunde ben. Iemand die me niet kent, schat dat ik haartooi of esthetiek geef, omwille van mijn uiterlijk en haarkleur.”

Volledig scherm © rv

“Als ik uitga, krijg ik wel geregeld complimenten. Het ging zelfs zo ver dat mensen me om een foto vroegen, ze dachten dat ik de Camille Dhondt was. Ik had toen krullen in mijn haar. (lacht)”

“Weer een brunette worden? Ik zou het nooit meer doen”, besluit Jana. En toeval of niet: de lievelingsbarbiepop bij de enthousiaste twintiger toen ze klein was? Tja, die was héél blond.

“Ik heb nog geen minuut spijt gehad van mijn kapsel”, begint ook Bieke. Ze kleurt haar lokken vier keer per jaar, herplaats om de acht weken haar extensions, koopt er één keer per jaar nieuwe en gaat wekelijks voor een brushing langs bij de kapper. “Ik ben een luxepoes wat mijn haar betreft. Ik kan geen bedragen noemen, want dat is mijn best bewaarde geheim voor mijn vriend (lacht).”

Twee zomers terug was er een poolparty waar ik plots op The Grinch leek. Mijn haar kleurde helemaal groen Bieke

“Ik werk in de modesector en je ziet veel modellen en verkoopsters met blonde lokken. Al zijn de brunettes ook sterk vertegenwoordigd. Maar goed ook, want every blondie needs a brownie.” Bieke zal altijd het blonde kamp vertegenwoordigen. “Ik heb veel meer zelfvertrouwen. Mensen herkennen me ondertussen aan mijn lange blonde lokken, ze vinden het écht Bieke.”

“Sommige klanten zeggen dat ik engelenhaar heb, zeker als ik krullen leg. Blondes do it better, ik zie enkel voordelen.” De nieuwe film wordt dan ook warm onthaald bij de Oost-Vlaamse. “Ik ga hem zeker kijken in de bioscoop. Nog steeds bewaar ik alle dvd’s op zolder bij mijn oma. Laat mensen me gerust Barbie noemen, da’s nog steeds het schoonheidsideaal voor velen.”

Volledig scherm © rv

Toch één puntje van kritiek aan eigen adres. “Het is opletten op vakantie. Door zonnecrème kan mijn haar oranje kleuren. En twee zomers terug was er een poolparty waar ik plots op The Grinch leek. Mijn haar kleurde helemaal groen, van de chloor in het zwembad. Een paar wasbeurten met ketchup en veel tranen later was het opnieuw blond. Achteraf kon ik er mee lachen, maar je zal me nooit meer met mijn haar onder water zien (lacht).”

BV-kapper Jochen Vanhoudt: “De dames die kiezen voor de kleur zijn vaak bombshells”

“Barbieblond verkrijg je door een volledige verhelderende kleuring, die tot zeven tonen kan oplichting. De behandeling duurt zo'n uur en een kwartier en het grote voordeel is dat je minder haarschade hebt dan bij highlights. Je ontkleurt je haar immers niet. Al kun je highlights op het einde van de kleuring wel toevoegen voor een extra accent.”

Pamela Anderson, Reese Witherspoon in ‘Legally Blonde’ en Lesley-Ann Poppe zijn toonvoorbeelden, vertelt Jochen. “De haarkleur is van alle tijden en zal altijd populair blijven. De dames die in het salon kiezen voor de kleur zijn heel vrouwelijke types, een beetje bombshells. Maar het is niet dat ik opeens meer klanten heb die blond willen”, vertelt Jochen nog. “Misschien zien we dat effect pas als de film bij ons eens op tv komt”, gist hij.

Wie er niet mee wegkomt? “Omdat je tot zeven tinten kan oplichten, is de kleur minder geschikt voor iemand met heel donkerbruin haar. Bij zo iemand lukt het niet in één beurt of zullen we eerst moeten bleachen. Als je van nature lichtblond bent, levert de kleur het mooiste resultaat op.”

