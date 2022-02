Deze diehards betalen tot 1.500 euro voor een exclusieve plant: “Ik bewaar hem achter slot en grendel”

Ann toverde haar nieuwbouw­ap­par­te­ment om tot een vakantiepa­ra­dijs in Brasschaat. “Ik wou een mix van stijlen”

Nieuwbouwappartementen zijn vaak clean en modern, niet zo origineel of authentiek. Althans, dat wordt toch gezegd. Een imago dat Ann makkelijk van tafel veegt. Door de zuiderse toets in de kleuren, planten, decoratie en meubels heb je in haar appartement altijd een beetje een vakantiegevoel. Het voorzichtige Vlaamse greige interieur is duidelijk niets voor haar. “Mijn wat eclectische stijl brengt sfeer in huis.”

20 februari