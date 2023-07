Deze beroemdheden hebben een virtuele boekenclub. En ook jij kan ze joinen

Een virtuele boekenclub: heel wat topmodellen, actrices en zangeressen zetten daar tegenwoordig op in. Zélfs enkele bekende sterren waar je het minst van verwacht zijn boekenwurms. Handig, want iedereen kan zomaar aansluiten bij hun online clubje en de beste boekentips verzamelen.

Reese’s Book Club

De koningin der boekenclubs? Dat is op dit moment zonder twijfel actrice Reese Witherspoon. Ze heeft een neus voor de échte goede boeken en slaagt erin die te ontdekken nog voordat ze bij het grote publiek bekend zijn. Haar focus ligt tout court op hedendaagse fictie waarin een vrouwelijk personage de plak zwaait.

Elke maand zoekt ze een boek uit, dat ze dan later online bespreekt met haar 2,8 miljoen volgers op Instagram. Intussen verfilmde ze al verschillende getipte boeken, waaronder ‘Daisy Jones & The Six’, ‘Big Little Lies’ en ‘Tiny Beautiful Things’. Op dit moment leest ze Yellowface van auteur R.F. Kuang.

Join Reeses boekenclub hier.

Oprah Book Club

De langst regerende boekenclub is die van Amerikaans presentatrice en ‘bibliofiel onder de beroemdheden’, Oprah Winfrey. In 1996 begon zij haar boekenclub als onderdeel van haar talkshow, ‘The Oprah Winfrey Show’. Intussen besprak Oprah al zo’n zeventig boeken, waarvan velen het tot de internationale bestsellerlijsten haalden.

Zo’n tien jaar geleden kende Oprahs boekenclub een revival. Ze legde haar nadruk meer op vrouwelijke gekleurde schrijvers en nam sociale media onder de arm, zodat iederéén haar boekenclub kan joinen. Intussen wordt ze gevolgd door zo’n 800.000 personen op Instagram. In haar bio staat steeds welk boek Oprah momenteel verslindt (op dit moment leest ze The Convenant of Water van Abraham Verghese).

Join Oprahs boekenclub hier.

Belletrist

In 2017 stampte actrice Emma Roberts samen met haar bestie Karah Preiss, online boekenclub Belletrist uit de grond. Ze interviewen schrijvers, houden boekdiscussies en stellen leeslijsten samen. Zowel oude, als nieuwe auteurs worden besproken, met een nadruk op vrouwelijke schrijvers. Ook Nicole Richie en Busy Philipps zijn trouwe ‘Belletristers’.

Join Emmas boekenclub hier.

Between Two Books

Zingen kan Florence Welch van muziekgroep Florence and the Machine als de beste. Boeken lezen? Dat ook. Haar boekenclub Between Two Books ontstond in 2012, nadat een Ierse fan tweette of de frontvrouw van Florence and the Machine geen zin had een clubje op te richten. De rest is geschiedenis en na elf jaar bestaat de boekenclub, die naast boeken ook aandacht schenkt aan essays en memoires, nog steeds.

Florence is zelfs zo’n boekenwurm dat ze intussen ook haar eigen boek, ‘Useless Magic’, uitbracht. Een verzameling van teksten en poëzie.

Join Florences boekenclub hier.

Service95

De meest recente boekenclub? Dat is die van popster Dua Lipa. Zij lanceerde in juni haar maandelijkse boekenclub via haar eigen website service95.com. En die lancering kwam niet onverwacht, want Dua is een echte boekennerd.

“Een van de grootste geneugten ter wereld, is het lezen van een simpel boek”, vertelde ze vorig jaar op de uitreiking van de literatuurprijs, Booker Prize 2022. “Wanneer ik op tournee ben, is mijn leven erg hectisch. Een boek ‘verzacht’ me dan. Ik vraag me soms af of auteurs wel beseffen hoeveel cadeaus ze ons geven.”

Naast haar eigen clubje, richtte Dua ook de podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’ op waarin ze in gesprek gaat met verschillende auteurs.

Join Duas boekenclub hier. Wil je haar podcast beluisteren? Dat kan hier.

Nat’s Book Club

Ook actrice Natalie Portman richtte een boekenclub ‘Nat’s Book Club’ op. Volgers op Instagram: zo’n 112.000. Laatste aanrader? ‘Fight Night’ van Miriam Toews. Natalie is zelfs zo’n fervente boekenclubster, dat ze stukjes tekst in haar boeken aanduidt en die deelt op haar Instagram of, in het beste geval, voorlegt tijdens haar interviews met de auteurs.

Join Natalies boekclub hier.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker mag dan niet officieel een eigen boekenclub hebben, de ‘And Just Like That…’-actrice is wel het hoofd van de educatieve organisatie, ‘The American Library Association Book Club Central’. Goede leestips haalt ze er snel uit, en die deelt ze gewoon losjes op haar eigen sociale media.

Join Sarahs boekenclub hier.

The Elizabeth Banks Book Club

Een boekenclub waarin er alleen wordt gelezen? Maak dat een ander wijs, denkt actrice Elizabeth Banks. Zij richtte haar ‘boekenclub’ op, The Elizabeth Banks Book Club. Al focust die nu net niét op boeken, maar op … wijn en een gezellige groepssfeer.

“Zoals velen van ons weten, kan het leven het lezen van het vereiste boek vaak in de weg staan”, vertelde ze vorige maand in Elle. “Zo joinde ik ook ooit zo’n groep. De ene keer bespraken we het boek, de andere keer gingen we naar iemand thuis, zaten we in het bubbelbad en spraken we vooral over onze kinderen en echtgenoten, terwijl we wijn dronken. Dát is meer mijn type ‘boekenclub’.”

Elizabeth vatte de koe bij de horens en richtte haar club op die simpelweg draait rond wijn. Elke maand post ze ‘fake’ boeksuggesties, al combineert ze soms ook wel een boek met een bepaalde wijn. Een slimme marketingzet van de actrice, die ook mede-eigenares van het wijnmerk Archer Roose is.

Join Elizabeths boekenclub hier.

Kaia Gerber

Ook Kaia Gerber verdrijft haar tijd al jaren met lezen. Reden genoeg volgens het topmodel om tijdens de coronaperiode haar boekenclub op te richten. In de beginperiode tipte ze wekelijks een boek, maar door de herwonnen dagdagelijkse ratrace gooit ze het tegenwoordig over een andere boeg.

Via haar eigen Instagram vertelt ze haar volgens tegen welke datum ze een boek moeten lezen. Op die dag houdt Kaia dan een virtuele bijeenkomst via Instagram Live, waarin ze medelezers interviewt en ook bekende gasten, waaronder topmodel Emily Ratajkowski en eigen mama Cindy Crawford, aan het woord laat.

Wil je haar volgende debat volgen? Lees dan snel ‘Don’t Call me Home’ van Alex Auder, want op dinsdag 25 juli houdt Kaia haar volgende live-discussie.

Join Kaias boekenclub hier.

Our Shared Shelf van Emma Watson

Actrice Emma Watson startte haar boekenclub in 2016 door in de metro’s van Londen en New York romans te verstoppen. Haar doel? Onbekenden een geweldig boek cadeau doen. Met haar feministische boekenclub wilde de actrice mensen vooral aansporen om meer te lezen en te leren debatteren over sociale verantwoordelijkheid, gelijkheid en activisme. Helaas is de boekenclub nu even op rust.

Goop Book Club van Gwyneth Paltrow

Een lifestylegoeroe zonder boekenclub? Dat is zoals een pagina zonder tekst. Dat ook Gwyneth Paltrow een boekenclub lanceerde via haar platform Goop is niet vreemd. Al leek het geen lang leven beschoren. Sinds vorige zomer steekt haar bladwijzer nog steeds tussen dezelfde pagina’s.

