Deze bars moet je eens in je leven bezocht hebben

23 juli 2018

Voor de avonturiers en drankliefhebbers onder ons is er een nieuw boek beschikbaar: de 150 bars die je moet bezoeken voordat je sterft.

Jurgen Lijcops (38) is bij een bekende mixologist en kenner van spirits. Hij werd bovendien tweemaal uitgeroepen tot beste sommelier van België en beste gastheer van België door Gault&Millau. Deze kennis gebruikte hij bij het opstellen van het boek '150 bars you need to visit before you die'.

"Ik heb dit boek samengesteld omdat ik eigenlijk geen informatie vond over de leukste bars", vertelt Lijcops. "Vaak zijn lijsten gevuld met de beste cocktailbars of met de beste locatie, maar ik wilde niet de beste maar de leukste vinden. Bars waar het verhaal zo goed van is, in combinatie met de drankjes, locatie en het personeel. Aangezien ik zelf al ruim 28 jaar in de horeca rondloop vond ik dat ik mezelf hier wel op kon toeleggen."

De lijst bestaat dus uit 150 bars en Lijcops moet wel bekennen dat ook hij niet genoeg tijd heeft gehad om ze allemaal te bezoeken. "Ik heb in totaal ongeveer 35 van de bars in deze lijst bezocht", vervolgt Lijcops. "Ik heb ook veel hulp gekregen van collega's, journalisten en bloggers en aan de hand van hun tips ben ik weer research gaan doen, met deze mooie lijst als resultaat. Ik hoop ze zelf natuurlijk allemaal nog te bezoeken voor ik dood ga, maar dan zal ik eerst de tijd hiervoor moeten vinden."

Het boek kan volgens Lijcops gezien worden als een hulplijn die je meeneemt op een reis door de wereld, waarbij je per locatie de beste bars voorgeschoteld krijgt. Toch steekt er voor Lijcops één bar echt bovenuit. "Van de bars die ik heb bezocht, is de Manhattan Bar in Singapore toch wel echt de absolute top. Het geheel op zich is geweldig, locatie, drank, personeel en omgeving. Het verhaal klopt, echt een must-see bar voordat je sterft."

Een kleine greep uit het boek '150 bars you need to visit before you die':

Manhattan Bar in Singapore, Singapore - Deze bar ademt tijdloze elegantie en neemt je mee op reis naar het New York van de negentiende eeuw. De Manhattan Bar is ook niet voor niets uitgeroep door beste bar van Azië door the World's 50 Best Bars.

The Spare Room in Los Angeles, Amerika - Een bowlingbaan en een hippe cocktaillounge in een? Alleen in Hollywood... De plaats heeft de beste bowlingbanen die je ooit hebt gezien en er wordt gezegd dat ze dateren uit de jaren 1800.

Blackwell Rum Bar in Negril, Jamaica - Deze bar is een lust voor het oog. Het is gelegen in de vulkanische rotsen van Negril's pittoreske West End, waardoor je het oceaan uitzicht er gratis bij krijgt. Hier kun je Jamaica inademen, en dat proef je ook, omdat Jamaicaanse rum altijd een beetje beter is dan alle anderen.

The Bar Rooom in New York, Amerika - The Bar Room ligt in het Beekman hotel en biedt een unieke omgeving waar je de hele dag kunt genieten van uitstekende cocktails en andere drankjes. Dit etablissement weet wat er echt toe doet: heerlijke drankjes, heerlijk eten, weelderige gastvrijheid en een gezellige, stijlvolle omgeving.

Flying Dutchmen Cocktails in Amsterdam, Nederland - Een must-see in onze hoofdstad, deze cocktailbar is geopend in het historische Odeon-gebouw aan het eind van 2017. Bartenders Tess en Timo staan aan de top van hun vak en mixen klassieke cocktails op de traditionele manier of met een twist.

Tales & Spirits in Amsterdam, Nederland - En nog een bar in Nederland die we moeten bezoeken volgens Lijcops. Het lijkt meer op een dorpscafé dan een trendy plek, maar ja, misschien is dat precies wat het hip maakt ... Sinds de opening in het centrum van Amsterdam in 2012 heeft de bar zijn stempel gedrukt op de Nederlanders cocktailscène. Vooral de 'Old-Fashioned' cocktails die ze hier serveren schijnen echt uitzonderlijk te zijn.

Apotheke in Barcelona, Spanje - Gelegen op het Plaça Reial in Barcelona, herbergt Ocaña een restaurant, een nachtclub en uiteraard cocktailbar Apotheke, een adembenemende plek gekenmerkt door een passie voor authenticiteit en respect voor vakmanschap.

Humus x Hortense in Brussel, België - Humus x Hortense is een coole cross-over in een interieur dat doet denken aan een Engelse theesalon. Maar als 's avonds de lichten worden gedimd, voelt het meteen als een clubby cocktail bar.

HR Giger Bar in Gruyères, Zwitserland - De museumbar is een must voor alle fans van de kunstenaar, Giger, die het hele interieur, inclusief de bar en meubels, ontwierp. Geniet van een cocktail in dit fantastische decor in de buik van het beest, waar je kunt dagdromen terwijl je drinkt in het sprookjesachtige decor.

Red Frog Bar in Lissabon, Portugal - Wanneer je de deur met rode kikker achter je sluit op een van de duurste van straten van Portugal, ontdek je een mystieke plek waar heerlijke, magische cocktails worden gemixt.

The Alchemist in Londen, Engeland - Het interieur is modern en het cocktailmenu is zeer divers, van klassiekers zoals de mojito tot huisgemaakte drankjes die tot de verbeelding spreken. De barmannen mengen moedig wat niemand eerder heeft gemengd: moleculair geïnspireerde mixologie.

Aqua Shard in Londen, Engeland - In Aqua Shard kun je de skyline van Londen van zonsopgang tot zonsondergang tot je nemen, zonder reservering. Vooral de toilet zal je voor altijd bijblijven.

Sexy Fish in Londen, Engeland - De Umami Martini, met zijn Belvedere wodka doordrenkt met umami (een boter gemaakt met niet minder dan 24 ingrediënten), is een geweldige ervaring.

Sky Pod Bar in Londen, Engeland - Sky Pod Bar, gelegen in de iconische Sky Garden, is de hele dag open en biedt trendy eten en drinken met een indrukwekkend uitzicht op de stad. Vooral het uitzicht in de zomer wanneer de zon ondergaat, is onvergetelijk.

Die Goldene Bar in München, Duitsland - Sinds zijn opening is de museumbar een hotspot geworden voor mensen die op zoek zijn naar kwaliteitscocktails. Daardoor is deze bar een heus succes onder de locals.

Dirty Dick in Parijs, Frankrijk - In de iets-wat ruige, maar ook heel erg hippe buurt van South Pigalle, aka 'SoPi', ligt Dirty Dick. Dit is een echte tiki-bar met coole barmannen die de meest fantastische tiki-cocktails maken, met spectaculair namen als 'Cannibal's Dilemma', 'Le Zombie' of 'Don the Beachcomber.'

Mr. Simon in Udine, Italië - Deze extreem mysterieuze bar is verborgen achter een bezemkast in een restaurant ergens in de stad Udine. Welk restaurant? Dat zal je zelf moeten uitzoeken. Om binnen te geraken heb je een toegangscode nodig die alleen te verkrijgen is als je telefonisch reserveert.

Sky Bar in Bangkok, Thailand - Sky Bar bevindt zich op de 64e verdieping van de Lebua State Tower en is vooral bekend om zijn karakteristiek gouden koepel. De ronde bar aan het uiteinde van het dakterras is een perfecte locatie voor een glas champagne met je geliefde.

Gold on 27 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten - Verwacht pure luxe, bladgoud en progressieve drankjes die uniek zijn in Dubai.

Whiskey Bar & Museum in Tel Aviv, Israël - Whisky Bar & Museum is waar whiskey liefhebbers heen willen als sterven, maar ook waar ze heen willen als ze nog leven. De bar heeft namelijk meer dan duizend verschillende whisky's van alle soorten over de hele wereld.