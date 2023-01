Deze 8 vrouwen gaan trots naar buiten zonder pruik. “Ik wil geen medelijdende blikken”

Musicalactrice Ann Van den Broeck (46), die tegen borstkanker vecht, heeft op Instagram haar nieuwjaarswensen gedeeld. Daarbij plaatste ze een foto waarop ze voor het eerst te zien is zonder hoed, muts of pruik. Ook deze acht vrouwen kiezen om hetzelfde te doen: zonder schaamte tonen ze ons hun foto’s en vertellen ze over hun ziekte. “Ik wil me niet wegstoppen. We moeten dat kaal kopje eren.”

Margo Tilborghs (61) uit Essen: “Een pruik zou ik voor anderen dragen, niet voor mezelf”

“Al na één chemokuur viel mijn haar met klissen uit. ‘Nee ...’, dacht ik, ‘... nu toch nog niet?’ Ik wist niet dat het zó confronterend zou zijn. Ik vecht tegen darmkanker en de genezingskans is dertig procent. Maar ik ben positief en vind het superbelangrijk dat iedereen zichzelf kan én durft zijn. Een pruik dragen wil ik niet. Dat past gewoon niet bij wie ik ben. Wel ging ik meteen na mijn diagnose naar de winkel voor sjaaltjes. Een halfjaar later liggen ze nog steeds op dezelfde plaats: in mijn kast.”

“Een sjaaltje of pruik drukt een stempel en zou ik alleen voor anderen dragen, niet voor mezelf. De diagnose krijgen is al erg genoeg, waarom zou ik dan iets tegen mijn zin doen? Ik draag wel een mutsje bij koud weer, natuurlijk. En de reacties? Allemaal positief.”

Famke Lily Spruyt (40) uit Laarne: “Je bent niet alleen”

“Toen ik de foto van Ann zag, gaf dat me het idee dat ik niet alleen ben. Dat doet best deugd. Daarom wil ik ook meewerken, om lotgenoten een hart onder de riem te steken. En vooral om het leven te tonen zoals het écht is, zonder in een slachtofferrol te kruipen. Het haarverlies is een zware dobber. Ik had een hele weelderige en lange kop haar, maar ik schaam me niet om me kaal te tonen.”

“Toen ik mijn verhaal op mijn Facebook deelde, lieten heel wat mensen weten dat ze het moedig vonden en dat ze er iets wisten uit te halen. Zo liet een vriendin zich ook controleren op borstkanker. Dat vond ik mooi. En als iemand twijfelt om met een kaal hoofd naar buiten te gaan: doe vooral waar je je goed bij voelt. Je bent niet alleen. We gaan voor verbinding.”

Ine Lefevere (34) uit Kruisem: “Een pruik laat me zieker voelen”

“Mensen mogen weten dat ik ziek ben. Het helpt, want dan begrijpen ze je beter. Dat is ook de reden waarom ik geen pruik draag. Ik kocht er wél eentje, omdat mijn omgeving dat verwachtte. Toen ik hem opzette, voelde ik me zieker. Ik had een rond gezicht van de behandeling en de pruik accentueerde dat. Ik heb uiteindelijk zelf mijn haar afgedaan. Terwijl iedereen zegt dat het mooi is nu, is het niet waarvoor ik heb gekozen. Ik mis mijn lang haar ontzettend. En ik draag nog steeds vaak mijn muts. Het voelt veilig.”

“Ondertussen ben ik kankervrij, maar ik lever nog een hevige mentale strijd. Ik heb het heel moeilijk met het feit dat ik mijn borsten ben verloren en dat ik niet meer ben wie ik ooit was. Ook die minderen kant van het verhaal wil ik delen, zodat mensen weten dat kanker meer is dan chemo en je haar verliezen.”

Wendy Feys (35) uit Assebroek: “Ik wil geen medelijdende blikken”

“Ondertussen heb ik opnieuw haar. Deze week ga ik voor het eerst naar de kapper voor een nieuwe haarsnit. (glundert) Voordien had ik nooit een probleem om me zonder pruik in het openbaar te vertonen. Gek genoeg kreeg ik zelfs talloze complimenten. Toch laat kaal zijn je ziek lijken en wilde ik geen medelijdende blikken, want vanbinnen voelde ik me sterk. Als een leeuwin die voor haar leeuw en hun welp snel beter zou worden.”

“Tijdens de periode met m’n kale kopje hoorde ik over een vrouw die haar pruik niet mocht afzetten van haar man, omdat hij het niet aankon. Dat maakte me intens verdrietig. Je zelfbeeld wordt erg aangetast en dan krijg je niet eens de steun van je partner? Daar kan ik niet bij. Mijn partner liet me telkens weer als de mooiste voelen. Zijn steun deed me stralen en maakte me oprecht mooier. Daarom is het zo belangrijk om dit taboe te doorbreken.”

Brigitte Van Genechten (63) uit Tessenderlo: “Niet erg om toe te kijken hoe de kapper me kaal scheerde’”

“Na de eerste keer chemo nam ik zelf het initiatief om me in één ruk kaal te scheren bij de kapper. Die vroeg of ik me wou omdraaien zodat ik niet moest toekijken in de spiegel. ‘Nee gij, doe maar!’, zei ik. Voor veel vrouwen is dit een ongelooflijk moeilijke stap en dat snap ik. Maar voor mij deed het weinig. Ik vond mijn wimpers verliezen erger.”

“Toch denk ik dat heel wat vrouwen iets hebben aan deze foto. Je schaamt je vaak voor je kale kopje, maar eigenlijk vinden mensen het net heel stoer. Ook mijn kleinzoon van zes jaar maakte er geen problemen van. Als ik dan toch eens mijn pruik op had vroeg hij: ‘Oma, ben je genezen? Je hebt terug haar!’ (lacht) Ondertussen heb ik krulletjes, meer dan vroeger, en daar geeft hij ook complimentjes over.”

Veerle Strauven (50) uit Nieuwerkerken: “Ik krijg bemoedigende knikjes op straat”

“Ik vind de foto van Ann Van den Broeck heel knap. Haaruitval is iets heel bijzonder om mee te maken, zeker als je zoals ik een dikke bos krullen had. Ik was al erg ziek voor ik mijn haar verloor, maar op het moment dat je het verliest, ziet iedereen dat er iets mis is. Dat lijkt voor heel wat mensen confronterend. Ik denk dat sommige mensen een raar gevoel krijgen als ze vrouw met een kale kop zien.”

“Anderen geven me dan weer een bemoedigend knikje op straat als ze me zonder pruik zien, daar haal ik veel energie uit. Af en toe kijkt een kindje gek op van mijn kaal hoofd. En dan hoor je de ouders zeggen: ‘Niet zo kijken’. Dan laat ik dat kindje weten dat ik spuitjes krijg die ervoor zorgen dat mijn haar uitvalt. Ik ben gewoon eerlijk, om het taboe te doorbreken. Ik zit nog in mijn behandeling, maar ben heel strijdvaardig. Ik maak plannen, kom naar buiten met mijn verhaal en geef niet op. Dat bewonderen anderen, merk ik. Ook mensen die niet ziek zijn.”

Lieve Depoorter (43) uit Wommelgem: “We maakten er een gezinsmoment van”

“Voor mij heeft haar niet meer zoveel waarde sinds ik zien ben. Als je gezond bent, is haar heel belangrijk. Je maakt je graag mooi. Als je ziek wordt, heb je andere katjes te geselen. Mijn 9-jarige dochter had er wel heel veel verdriet van en huilde. Om er toch iets leuks van te maken heeft zij mijn haar mogen afknippen. Mijn man heeft mijn haren na ‘het kappertje spelen’ met de tondeuse verder afgeschoren. Onze zoon nam achteraf de foto’s. We maakten er dus een warm gezinsmoment van. Ik sta nog altijd versteld hoe kaal zijn taboe is. Als je in het gips ligt, kijkt niemand daar van op. Als je je haar verliest, is dat opeens een ding.”

Valerie Marchand (41) uit Oostkamp: “De eerste keer zonder mutsje, huilde ik van geluk”

“Ik heb steeds een beetje een vreemd gevoel als ik mijn hoofd bedek. Het voelt niet goed aan om mezelf weg te stoppen. Ik moet me niet schamen, eigenlijk moeten we dat kaal kopje eren. Ik moet er net trots op zijn, trots dat ik de kans heb om de kanker te overwinnen. Maar de maatschappij lijkt daar niet klaar voor. Ik hoop dat er misschien verandering komt in het straatbeeld, als meer vrouwen hun kale hoofd tonen.”

“In juni ging ik naar een optreden van Kommil Foo. Het was er zeer warm en dus deed ik voor de eerste keer mijn mutsje af, op de bovenste tribune. Dat voelde zó bevrijdend! Ik heb erg gehuild daar. Ik keek van op die hoge tribune naar de zanger die ook kaal is en dacht: wat is het verschil tussen mijn en zijn kaal kopje? Perceptie.”

