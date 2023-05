Deze 3 Vlaamse vrouwen zonnen altijd topless. “Dit heeft helemaal níks met seks te maken”

‘Madam Bakster’ kijkt uit naar de komst van het kindje van haar overleden man. “De vreugde is nu zo krachtig”

“Ons kind is meer dan een manier om Kobes herinnering levend te houden.” Laura Verhulst (29), bekend als ‘Madam Bakster’, is nu 33 weken zwanger van haar overleden man Kobe. Ze vertelt over de afkeuring van anderen, het gemis dat blijft en over hoe ze nu naar de toekomst kijkt. Haar toekomst, als alleenstaande mama. “Ik denk na over hoe hij ons kind zou willen opvoeden.”