Deze 3 Vlaamse mannen vertegenwoordigen de ‘man’ in manicure: “Ik krijg rare blikken, maar ga mijn nagellak daar niet voor afdoen”

In de muziekindustrie zijn gekleurde nagels voor mannen al langer een dingetje. In de eighties hadden veel punkers zwarte nagellak, in de jaren 90 liep Kurt Cobain er ook mee rond. De dag van vandaag zijn mannen met nagellak opnieuw courant: Pete Davidson, het nieuwe vriendje van Kim Kardashian, draagt steevast nagellak, net als rappers Machine Gun Kelly en Lil Yachty.

Allesbehalve vrouwelijk

Maar het grootste boegbeeld voor mannen met nagellak is toch wel Harry Styles. De popster met 42 miljoen volgers is helemaal niet verlegen over zijn voorliefde voor gekleurde vingertoppen. Zijn eigen beautymerk Pleasing bevat dan ook vier nagellakjes. “Soms zag ik een bepaalde bloem of behang en dacht ik: ‘oh, die tint wil ik op mijn nagels zetten’", zei hij aan het Britse tijdschrift Dazed & Confused.

Ook zei de zanger eerder dit jaar in een interview dat hij nagellak dragen allesbehalve vrouwelijk vindt. “In de mode en op andere gebieden zijn de parameters van mannelijk of vrouwelijk niet meer zo strikt als vroeger en is er meer vrijheid. Het is stimulerend.”

Ook de Amerikaanse rapper Machine Gun Kelly staat bekend voor zijn felgekleurde manicures. Hij lanceerde het genderneutrale beautymerk UN/DN LAQR, met wel tien verschillende kleuren nagellak en zelfs speciale borsteltjes om patronen of symbolen aan je nagels toe te voegen.

Eeuwenoude traditie

Toch dragen mannen al veel langer nagellak. Volgens historici zou dit schoonheidsritueel rond 3.000 voor Christus ontstaan zijn in China. Zowel vrouwen als mannen van de koninklijke familie zouden hun nagels een kleur geven om hun macht en status te uiten. Vooral goud, zilver, rood en zwart waren de go-to kleuren. Eenzelfde trend was te zien bij de Egyptenaren: daar gaven de lagere klassen hun nagels een bleke tint, terwijl de elite koos voor bruin of rood.

Vlaamse mannen met nagellak

Ook bij ons zijn er steeds meer heren die hun nagels kleuren. Dat bevestigt nagelstyliste Mila uit Gent, zij ziet de laatste jaren alvast een opmars. Volgens haar is het vooral de jongere generatie die kiest voor zwarte nagels of een natuurlijke tint met nail art: een arsenaal aan symbooltjes zoals letters, kruisjes, streepjes of steentjes die met een dun borsteltje worden aangebracht.

Journalist Yorick draagt nagellak omdat hij het een mooie extra vindt bij zijn ringen.

Journalist Yorick (26) houdt wel van een kleurtje op zijn nagels. “Ik draag graag ringen, dus nagellak is een mooie extra. Dat het ook relatief gemakkelijk wisselen is tussen verschillende kleuren, zorgt ervoor dat het niet snel saai wordt”, aldus Yorick.

Anderen reageren voornamelijk positief op zijn gekleurde nagels: “In het begin waren er een paar mensen die me vroegen waarom ik nagellak droeg. Ik vind dat een gekke vraag, maar antwoordde altijd netjes dat ik het mooi vind. Verder krijg ik er enkel complimenten over, reden te meer om het te blijven dragen.”

Jens lakte zijn nagels voor het eerst voor een rol in een musical.

Musicalacteur Jens (24) lakte zijn nagels voor de eerste keer voor een rol in een musical: “Het kostuumteam wilde graag dat onze personages iets persoonlijks hadden. Daarom heb ik op het laatste moment mijn nagels gelakt om de look een extra touch te geven.”

Quote Ik draag nu regelmatig nagellak omdat ik mezelf uit mijn comfortzo­ne wil halen. Musicalacteur Jens

En dat beviel Jens duidelijk. “Ik draag nu regelmatig nagellak omdat ik mezelf uit mijn comfortzone wil halen. Ik wil mezelf op deze manier heruitvinden, maar ik hou het voornamelijk bij neutrale kleuren of een kleur die bij mijn outfit past”, zegt hij. Wat anderen daarvan denken laat hem koud: “Ik heb geleerd niet bang te zijn voor de mening en het oordeel van anderen. Je moet vrij zijn om te kunnen doen wat je zelf wilt. Anders laat je veel mooie momenten aan je voorbij gaan.”

Wannes experimenteert graag met verschillende kleuren.

Ook student Wannes (21) kiest er af en toe voor om zijn nagels een kleur te geven. “Voor mij is het een manier om mezelf uit te drukken, net zoals anderen tattoos laten zetten of juwelen dragen. Ik beschouw nagellak niet als iets vrouwelijks.” Wannes experimenteert graag met verschillende kleuren. “Ik heb zelf misschien tien kleuren, maar laat mijn nagels soms ook door een vriendin doen, die meer tinten heeft. Soms doe ik op elke nagel een andere kleur”, zegt de student. “Soms krijg ik wel wat rare blikken, maar ik ga mijn nagellak daar niet voor afdoen.”

