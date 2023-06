‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme over ontrouw, zat zijn en hormonen.“Elke maand heb ik een huildag”

“Gebruik zeker geen vaseline.” 8 betere middeltjes tegen ‘chub rub’ of pijnlijke schuurwond­jes tussen je dijen

Bij warm weer is het een veelvoorkomend probleem bij wie jurkjes of rokjes draagt: ‘chub rub’, of schaafwonden aan de binnenkant van je dijen. Dermatoloog Thomas Maselis verklaart het pijnlijke fenomeen, en we lijsten de nieuwste en populairste middeltjes en trucjes op de markt op om je te verlossen van die brandende billen. “Als ik de ingrediënten zie, zal dit product zeker werken.”