Dennis heeft kinky affaire met verpleegster Lize: “Op de avond na de geboorte van mijn zoon sliep ze bij mij”

Escorte Chloé* zoekt de man waar ze bijzondere klik mee had: “Geert wist hoe je een vrouw moet pleasen”

Als studente verdient Chloé* (26) bij als escorte. Voor 800 euro per avond spreekt ze af met mannen, vooral getrouwde, om hen de ‘girlfriend experience’ te geven. Een van hen is Geert* (41), de eerste klant die oprecht om Chloé geeft. “Hij was tijdens het vrijen meer bezig met mij dan met zichzelf.” Tot er gevoelens in het spel komen en Chloé afscheid besluit te nemen. Maar nu, zes jaar later, is ze weer naar hem op zoek.

21 februari