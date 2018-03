Delvaux gaat nieuw atelier openen in Frankrijk en eerste winkel in VS MV

25 maart 2018

15u00

Bron: Belga 5 Nina De Belgische luxehandtassenfabrikant Delvaux gaat in oktober een nieuwe productievestiging openen in Frankrijk, de derde van het merk, en zijn eerste winkel in de Verenigde Staten, in New York.

Delvaux werd in Brussel opgericht in 1829. Het merk wil "zijn productiecapaciteit verdubbelen om tegemoet te komen aan de vraag", aldus de directie.

Delvaux maakt vandaag handtassen in Brussel en in het Franse Bourg-Argental. In oktober komt er een nieuw atelier bij in het Franse Avoudrey, niet ver van Zwitserland.

Een honderdtal werknemers van het bedrijf SIS in Avoudrey wordt momenteel opgeleid om te werken in het atelier dat Delvaux er aan het bouwen is.

Delvaux heeft vandaag 37 eigen winkels, waaronder acht in België, drie in Parijs en een twintigtal in Azië. Daar komt in oktober een eerste winkel in de VS bij, op 5th Avenue in New York, tegenover Central Park. In Europa krijgt Londen dit jaar zijn derde winkel en Italië zijn eerste, in Milaan.