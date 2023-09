De ziekte die Vlamingen plots kaal maakt. Zij hebben alopecia: “Het doet me nu minder dat mensen staren”

COLUMN. Goedele Liekens laat standbeeld maken van haar vulva. “Maar zelfs ik durf dat niet in de living te zetten”

Binnenkort prijkt bij Goedele Liekens thuis een gipsafdruk van haar meest intieme lichaamsdeel. “De power, de brutaliteit om dat in je interieur te zetten, ha!” Enorm veel vrouwen schamen zich over hun vulva, schrijft de seksuologe in haar column deze week. “Vulvacorrigerende operaties zitten zelfs in de lift.” La Liekens weet perfect waar die schaamte vandaan komt. En wat beter kan.