“De woorden ‘veel sterkte’ zeggen weinig”: Zo troost je iemand in rouw volgens een ritueelbegeleidster en een psychologe

Er ‘zijn’ is de puurste vorm van troost

Wanneer een vriend of familielid ­iemand verliest van wie we hielden, vinden we het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Veel te vaak wordt er gezwegen om zeker niks verkeerd te zeggen. Maar dikwijls is gewoon aanwezig zijn al meer dan genoeg. ‘Ik herinner me nog dat de partner van mijn nicht stierf toen ik acht jaar oud was. De dag van zijn dood kwam mijn nicht mijn kamer binnen en verstopte ik me – zo bang was ik om iets verkeerds te zeggen. Daar heb ik achteraf veel spijt van gehad, en ik heb me voorgenomen zoiets nooit meer te doen. Iemand laten voelen dat je er bent, zelfs zonder iets te zeggen, is de puurste vorm van troost. Het ergste wat je kan doen, is iemand die rouwt uit de weg gaan. Je zal nooit de perfecte dingen zeggen, maar dat hoeft ook niet.’ Aan het woord is Lotte Mariën, die in haar job als ritueelbegeleider achterblijvers helpt bij het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid voor hun geliefden. ‘Een kaars aansteken, betekenisvolle muziek opzetten, het zijn stuk voor stuk troostende gebaren. Maar ik geloof vooral in de troost van verhalen. Een leven dat op een heel eigen manier geleefd is, draagt een enorme schoonheid in zich. Daarom schets ik in de teksten die ik tijdens een uitvaart breng een zo treffend mogelijk beeld van de overledene. Omdat ik telkens ervaar hoe troostend het is om terug te kijken op de levensloop van een dierbare, en te beseffen hoe waardevol dat leven was. Stilstaan bij herinneringen helpt om het verdriet te dragen. Naast ongelooflijk droevig, kan een afscheid daarom ook heel ontroerend en mooi zijn.’