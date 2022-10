De VUB grijpt in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten met ‘cooldownzones’ en stewards

De Vrije Universiteit Brussel wil zich dit academiejaar meer dan ooit verzetten tegen grensoverschrijdend gedrag tussen studenten. Daarvoor doen ze beroep op een ‘vlaggensysteem’, in het leven geroepen door de seksuele gezondheidsorganisatie Sensoa. De methodiek helpt studenten om seksueel gedrag per situatie in te schatten en geeft bij elke situatie ook een gepaste reactie mee. “De afwezigheid van een ‘nee’ is niet genoeg.”

De VUB schakelt een versnelling hoger in de aanpak van ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen studenten. Daarvoor lanceert de universiteit een nieuw beleid: ‘Grenswijs’. Met de nieuwe sensibiliseringscampagne hopen ze studenten handvaten aan te reiken om op een veilige manier met seksualiteit om te gaan.

“We moeten onze studenten de ruimte en kansen geven om met de grenzen van intimiteit te leren omgaan, als onderdeel van hun ontwikkelingsfase als jongvolwassenen”, zegt VUB-rector Jan Danckaert. “Maar wat in élk intiem contact absoluut aanwezig moet zijn is consent: er moet, verbaal of non-verbaal, expliciete wederzijdse instemming zijn voor intieme of seksuele handelingen. Consent gaat over de aanwezigheid van een ‘ja’, niet zozeer over de afwezigheid van een ‘nee’.”

Wanneer gaat iemand te ver?

Binnen die campagne klinken slogans als ‘No way, hier trekken wij de grens’ luid. Tijdens het hele academiejaar zal de unief minicampagnes op poten zetten die preventief inspelen op actuele thema’s. Denk aan ‘Ask for Angela’ (‘Angela’ is een codewoord voor iemand die zich onveilig voelt, red.) en preventie rond drinkspiking en drugs. Op feestlocaties van de campussen zullen er ‘cooldownzones’ zijn en worden stewards — studenten die zich vrijwillig opgeven — ingezet zodat andere studenten met vragen en in nood bij hen terechtkunnen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ThinkStock

Trainingen voor leidinggevenden, personeelsleden en studenten moeten er verder voor zorgen dat mensen signalen van grensoverschrijdend gedrag leren oppikken én gepast weten te reageren. Want wat grensoverschrijdend gedrag is, is heel persoonlijk. De ene persoon kan een bepaalde handeling of bepaald gedrag als grensoverschrijdend of ongewenst ervaren, terwijl dat voor de ander niet zo is. Om die individuele grijze zone scherp te krijgen en in te kunnen schatten waar ieders grens ligt, is een aftoetsing van die grenzen belangrijk.

Het vlaggensysteem van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is daarbij de leidraad. Dat systeem werd ontwikkeld in Vlaanderen en is een methodiek om seksueel gedrag per situatie in te schatten en op te reageren.

Wat is het Vlaggensysteem? Door zes criteria kun je seksueel gedrag indelen in vier categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Ze zijn aangeduid met vlaggen in verschillende kleuren. Bij elke vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld. De criteria 1. Is er wederzijdse toestemming?

2. Is er vrijwilligheid?

3. Is er gelijkwaardigheid?

4. Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

5. Kan het gedrag in deze omgeving en context?

6. Wat is de impact? De vlaggen Groene vlag: aanvaardbaar seksueel gedrag

Gele vlag: licht grensoverschrijdend seksueel gedrag

Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag

Zwarte vlag: zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag

En wat met dopen?

De laatste jaren staat het folkloristische deel van het studentenverenigingsleven zowel intern als extern onder druk door enkele betreurenswaardige gebeurtenissen, staat er in het persbericht van de VUB. Om die reden ontwikkelde de VUB een nieuw doopkader met duidelijke afspraken rond dopen en initiatierituelen. Over die regels valt niet te discussiëren. Zo worden bijvoorbeeld aanrakingen die als denigrerend worden ervaren, niet getolereerd.

“Een studentenvereniging kan een sterk sociaal steunsysteem zijn voor studenten. Dat gevoel van sociale verbondenheid is een belangrijke factor in hun welzijn”, zegt Sofie De Smet, afdelingshoofd Studentenzaken aan de VUB. “Maar een andere randvoorwaarde van dat goed voelen is natuurlijk ook dat ze onbezorgd en veilig aan doopactiviteiten kunnen deelnemen, mochten studenten dat wensen. Het nieuwe VUB-doopkader zet daar maximaal op in.”

