De vrouw van Lars (36) ontdekt ‘vrije liefde’ bij een ander koppel. “Zij wil nu onze relatie openen. Ik níét”

Deze schoen is terug van nooit weggeweest en geliefd bij celebs: de Adidas Samba sneaker

Van celebs du moment tot influencers op Instagram: iedereen is helemaal weg van één bepaalde soort sneaker. Adidas Samba’s verkopen al een hele tijd als zoete broodjes. Begrijpelijk, want je scoort ze al voor het redelijke bedrag van 90 euro. Wie nog een cadeautje zoekt voor een voetbalfan zit ook goed met dit exemplaar. “De schoenen werden gelanceerd in 1950 voor het Wereldkampioenschap in Brazilië”

15 november