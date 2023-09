De vriendin van Davy voelt zich versmacht in hun relatie: “Blijkbaar doe ik té veel moeite voor haar?”

Je lief ten huwelijk vragen is op één moment erg ongepast, volgens velen. Of niet? “Het gaat om respect”

“Kinderachtig. Smakeloos. Egoïstisch. Onbeleefd.” Op X (voordien Twitter) is ophef ontstaan nadat een Amerikaanse vrouw een vraag stelde. “Waarom vinden mensen het zo vervelend als iemand anders zich verlooft op jouw bruiloft?” Weddingplanner Joyce Denie bevestigt dat zoiets ook in ons land soms gebeurt. Het is not done, vindt ze, behalve als je het op deze manier aanpakt.