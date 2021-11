De vonk: Op de dansvloer van discotheek Cosmo valt Paul voor een onbekende schoonheid. “Onze lichamen voelden moeiteloos het ritme van de ander aan”

De vonk: “Ik zag haar in het publiek en kon m’n ogen niet van haar af houden. Kruisten onze blikken, dan knikten mijn knieën”

In 1959 spot gitarist Ward (19) een betoverend meisje in het publiek wanneer hij optreedt. “Ze stond er in een zelfgemaakte bloemenjurk. Echt waar, ze was het mooiste meisje van de hoop.” In die tijd bestaat er geen Facebook, dus vraagt Ward de schone verschijning die avond ten dans. Maar om haar echt te strikken, moet hij de hulp van de pastoor inschakelen. Nu, zestig jaar later, zijn de twee tachtigers nog verliefder dan toen. “Een foto van haar in die bloemenjurk hangt nog altijd op in mijn kantoor.”

