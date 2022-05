De vonk: Luk valt als een blok voor Annelies, maar zij niet voor hem. “Ik wilde het op een lopen zetten”

Vakantie­lief­des Maxime en Lobke waren bijna nooit getrouwd. “Van hem blijf je af, zei een van mijn vriendin­nen”

Lobke is 17 wanneer ze stage doet in een sterrenrestaurant aan de Côte d’Azur. Daar werkt ook de 22-jarige knappe Fransman Maxime. Hij is een “notoir rokkenjager”, zegt hij zelf, maar stiekem toch op zoek naar iets serieus. Omdat een vriendin van Lobke een oogje op Maxime heeft, is hij voor haar verboden terrein. Maar hoe hard Lobke haar best ook doet: de liefde valt niet tegen te houden. “Ik was vastberaden om Maxime te negeren. Maar hij had iets anders in gedachten.”

