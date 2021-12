De vonk: levensgenieter Jan (33) ontdooit serieuze verpleegster Hilde (22). “Op een matras in een torentje van het kasteel vreeën we”

De vonk: in een hotel in Abu Dhabi ontluikt de romance van Margot en Vimal. “Alleen ’s nachts, in zijn bed of het mijne, konden we zorgeloos knuffelen”

In 2013 strikt Margot (26) een stage in een riant hotel in Abu Dhabi. Ze heeft op dat moment even genoeg van mannen, maar moet in de lobby samenwerken met de charmante Indiër Vimal. Wanneer de twee op een personeelsfeestje innig kussen, spreekt Margot klare taal. “‘Als je van plan bent me te playen, hoeft het voor mij niet’, zei ik. ‘Ik wil je’, antwoordde hij, en in zijn ogen zag ik dat hij oprecht was.” Maar op de hotelromance staat een einddatum, dezelfde als die van Margots stage.

