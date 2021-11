De vonk: “Ik zag haar in het publiek en kon m’n ogen niet van haar af houden. Kruisten onze blikken, dan knikten mijn knieën”

REEKS. Subhadra en Kurt verloren hun biologi­sche ouders, maar vonden elkaar. “Ik besefte dat ik hem niet met een ander meisje wilde zien”

Subhadra (43) en Kurt (47) ontmoeten elkaar in 1980. Zij is een geadopteerd weeskind uit India, hij een kind bij pleegouders. En wat meer is: hun nieuwe mama’s zijn zussen. De jonkies trekken zich aan elkaar op, tot Kurt na achttien jaar aan Subhadra bekent dat hij meer voor haar voelt. In het geheim, weg van de afkeurende blikken van hun ouders, tasten de twee af of ze hun bijzondere band op het spel willen zetten voor de liefde. “Kurt was opgelucht dat ik het eindelijk wist, zei hij. Maar hij zei ook: ‘Ik ben bang. Om je te verliezen.’”

29 oktober