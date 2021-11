De vonk: Brandweerman David strikt de dochter van een korporaal. “Ze kuste me vol op de mond, in het zicht van haar ouders”

De vonk: In discotheek Cosmo valt Paul voor een onbekende schoonheid. “Onze lichamen voelden moeiteloos elkaars ritme aan”

In 1980 staat Paul (21) in discotheek Cosmo rug tegen rug met een onbekende deerne. Ze heet Rosette (20), en Paul overwint zijn dansvloerangst om met haar te slowen. “Ze zag er zo hip uit. Gekleed in fuchsiaroze en fluogroen. Met een mooie bril op haar neus. Ze had echt een snoetje voor een bril.” Al snel springt Paul bij in het tuinbouwbedrijf van Rosettes ouders. In de witloofvelden leert hij een andere vrouw kennen, in overall en laarzen, en heel intelligent, die hij na een jaar al ten huwelijk vraagt. “Twee dingen hield ze geheim voor me, ontdekte ik toen.”

12 november