De volgorde waarin je geboren bent, bepaalt je persoonlijkheid. “Het oudste kind is magisch”

Ex-Play­boy-columniste Yvonne Kroonen­berg (72) over oud worden. “Ik ging niet dood. Maar ik ben wel getrouwd”

In haar nieuwe boek ‘Leven voor gevorderden’ schrijft Yvonne Kroonenberg (72) over ‘oud zijn’. Vanuit een dankbaarheid, want een paar jaar geleden dacht ze dat ze doodging. “Ik leefde erg gezond. En ineens was ik ziek. Dus ik bereidde me voor op het ergste.” Komt het weer goed nu? Nee, zegt Yvonne stellig. “Maar je went eraan.”