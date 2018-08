De voeding om te eten (en te vermijden) tijdens je maandstonden Valérie Wauters

20 augustus 2018

14u55

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Wanneer die lastige krampen de kop opsteken die onvermijdelijk gepaard gaan met de leukste periode van de maand is het verleidelijk om naar een goeie portie comfort food te grijpen. Maar wist je dat er effectief voeding bestaat die de pijn helpt verlichten? Jammer genoeg bestaan er ook tal van voedingsmiddelen die je menstruatiepijn net in de hand werken.

Koolzuurhoudende dranken

Gesuikerde, koolzuurhoudende dranken geven je een opgeblazen gevoel. Hou het in plaats daarvan bij plat water. Door dat te doen krijg je minder last van vochtophopingen en een opgeblazen gevoel.

Sterk bewerkte voeding

Ook sodiumrijke voeding geeft je al snel een opgeblazen gevoel. Vermijd daarom alles wat in een plastic verpakking verkocht wordt.

Gefrituurd eten

Schroef je inname van voeding die trans-vetten bevat wat terug tijdens je maandstonden. Trans-vetten verhogen immers je oestrogeenniveau. Door gefrituurd eten te mijden verlaag je het risico op lastige buikkrampen.

Peulvruchten

Het is geen geheim dat peulvruchten je een opgeblazen gevoel bezorgen. Schrap ze van het menu tot het einde van je regels om onnodige pijn te vermijden.

Boerenkool of kale

Tijdens je menstruatie duikt je ijzerniveau de dieperik in. Dat verklaart meteen waarom je tijdens deze periode van de maand een plots verlangen lijkt te krijgen naar ijzerrijke voeding. Spinazie en boerenkool zijn de ideale voedingsmiddelen om aan je verlangen naar ijzer te voldoen.

Citrusvruchten

Calcium vermindert gevoelens van angst en depressie. Vitamine D reguleert het enzyme dat tryptofaan omzet in serotonine, de neurotransmitter die je stemming bepaalt. Vitamine D en Calcium verminderen in combinatie PMS-symptomen. Bovendien verlichten hoge dosissen calcium ook krampen en pijntjes en werken ze spierontspannend. De ideale combinatie van Vitamine D en Calcium vind je in citrusvruchten, waardoor deze je ideale bondgenoot zijn tijdens die periode van de maand.

Zalm

Hoera voor zalm, want het is niet alleen overheerlijk, maar ook rijk aan omega 3. Deze vetzuren ontspannen je spieren en verlichten de pijn. Omega 3 vind je daarnaast ook in walnoten, avocado en pompoen.

Donkere chocolade

Onze gebeden werden net verhoord, want ook donkere chocolade is een ideale bondgenoot in de strijd tegen stemmingswisselingen die gepaard gaan met je regels. Om een echte serotonineboost te krijgen kies je best voor chocolade met minstens 60% cacao.