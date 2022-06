De Vlaming 'musturbeert' meer dan twee keer per week (en dat is niet gezond)

‘Musturbeer’ jij ook te veel? Dat is niet wat je denkt: ‘musturberen’ is immers een term uit de Amerikaanse psychologie , die betekent dat je jezelf te veel druk oplegt. Je vindt dat je bepaalde dingen moet doen en dan nog liefst helemaal perfect. Wat blijkt uit het allereerste onderzoek bij Vlamingen? We hebben er collectief veel last van en doen het meer dan twee keer per week.

Ik moet nog gaan sporten voor het perfecte lijf. Ik moet mijn woonkamer nog Pinterest ready inrichten. Ik moet die gezonde maaltijd nog koken. Het zijn allemaal hoge eisen die de Vlaming zichzelf oplegt. De valkuil: willen we al die dingen wel echt? “Op zich is het niet fout om dit soort zaken na te streven, maar als het allemaal moet in de plaats van dat je het ook echt wil, zorgt dat voor mentale overbelasting”, zegt Lynn Pellens, expert gezondheidspromotie van het Helan Ziekenfonds.

Het ziekenfonds bracht het ‘musturbeergedrag’ bij Vlamingen voor het eerst in kaart, met een survey bij 1.000 respondenten. De resultaten? Nogal zorgbarend. Met hun campagne rond mentaal welzijn wil het ziekenfonds dan ook een shift teweegbrengen: van moeten naar willen.

Mustu-watte?

‘Musturberen’ — en nee, dat woord went nooit — is niet hetzelfde als piekeren, legt Pellens uit. “Het kan er natuurlijk wel een gevolg van zijn. Wie veel musturbeert en zichzelf veel druk oplegt, zal daarover piekeren. Perfectionisme hangt er ook nauw mee samen, want het zijn net de perfectionisten die veeleisend zijn.”

De term ‘musturberen’ werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis in de vorige eeuw. “Musturberen is dus van alle tijden. Maar in dit online tijdperk waarin ons leven heel openbaar is, moeten we ook nog eens voldoen aan het perfect plaatje op sociale media. En dat is niet altijd haalbaar.”

Quote Hoe jonger, hoe gevoeliger je bent voor musturba­tie. Bijna de helft van de ondervraag­den onder 34 jaar heeft last om te minderen met moeten. Lynn Pellens

Gemiddeld musturbeert de Vlaming twee keer per week. Bij 35 procent gaat het over gezondheid. Denk aan: ik moet er goed uitzien dus ik moet elke avond sporten. Zo’n 31 procent musturbeert over wat de buitenwereld van hen denkt en zo’n 26 procent over de woning. De Vlaming heeft een baksteen in de maag en we moeten een huis én liefst ook een tuin hebben. Met de perfecte ligging, alsjeblieft.

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Helan. Helemaal welzijn. (@helanwelzijn) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gevolg? Burn-out

De gevolgen van al dat moeten, die zijn er. Vier van de vijf ondervraagden geven aan dat ze met negatieve emoties kampen als ze niet voldoen aan hun opgelegde eisen: stress, vermoeidheid, onzekerheid en uitputting. Nog eens twee op de vijf hebben last van angst, schuldgevoelens en onrust als ze de dingen die ‘moeten’ niet zouden doen. Musturberen kan dus een voedingsbodem zijn voor een burn-out. Wie al eens uitviel op het werk door burn-out of oververmoeidheid, blijkt dan ook een stuk meer te musturberen dan de gemiddelde Vlaming.

Quote Breng al je ‘moetjes’ in kaart en probeer te achterha­len of ze echte musts zijn. Lynn Pellens

Verder zijn het ook de vrouwen die meer musturberen dan mannen: 50 procent doet het, tegenover 31 procent mannen. En hoe jonger, hoe gevoeliger je bent voor musturbatie. Bijna de helft van de ondervraagden onder de 34 jaar geeft aan last te hebben om te minderen met moeten, tegenover 35 procent van de 55-plussers. Pellens: “Daar kan sociale media opnieuw een rol spelen. En wie wat ouder en matuurder is, kan de dingen misschien al meer loslaten.”

Eerste hulp bij musturbatie

Want loslaten is de sleutel voor een musturbeerder. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk eerst stilstaan bij je gedrag. In de eerste plaats wil Helan de Vlaming bewust maken van zijn of haar musturbeergedrag, want te veel musturberen kan je mentaal welzijn onder druk zetten.

“Wie last heeft van musturberen probeert het best van perspectief te veranderen om uit die dwingende gedachten te raken. Breng al je ‘moetjes’ in kaart, en probeer te achterhalen of ze echte musts zijn. Wie weet is het meer een kwestie van willen. Of van niet willen.” En daarbij kan de online test op de site van het ziekenfonds helpen. “Als je de test invult, krijg je een stappenplan met tips, zodat je hopelijk meer los kunt laten,” zegt Lynn Pellens.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Musturberen © Helan

Niet voor iedereen negatief

“Er is zeker geen kant-en-klare oplossing voor iedereen. Want er zijn ook mensen die van musturberen houden.” Uit het onderzoek blijkt dat musturbeerders hun gedrag immers niet noodzakelijk als negatief ervaren. Sommigen associëren ‘doen wat moet’ met een gevoel van opluchting, trots en efficiëntie. “Moeten heeft ook een nuttige functie: het zorgt voor regels, normen en waarden,” zegt Pellens.

Dus moeten we wel minder moeten? “Er zijn sowieso verplichtingen waar we niet onderuit kunnen. Dat valt nooit uit te sluiten en maakt dat onze maatschappij draait. Maar te veel moeten zorgt voor een te hoge druk bij jezelf. Daar stappen we beter vanaf. Dat kan door oprecht gemotiveerd te raken om bijvoorbeeld jouw loopschoenen aan te trekken. Op die manier hou je de dingen ook langer vol: als je niet moet, maar wil lopen.”

Surf voor meer informatie naar www.musturberen.be en ontdek of je zelf weleens musturbeert.

Poll Musturbeer jij geregeld? Ja, meer dan twee keer per week

Nee, zelden tot nooit. Musturbeer jij geregeld? Ja, meer dan twee keer per week (71%)

Nee, zelden tot nooit. (29%)

Lees ook: