De Vlaming houdt van sexting: 30 inspirerende reacties. “Als hij tot in de details stuurt wat hij met me wil doen”

Van welke sextingberichtjes krijg jij het warm? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 31.300 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik word helemaal week van filmpjes waarin hij zijn koerstruitje tergend traag openritst.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Onthoud dat de intentie belangrijker is dan het eindresultaat”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Sexting is not dead. Integendeel, het blijkt een geliefde manier om meer pit te krijgen in ons seksleven.

Dat is zeker het geval wanneer zo’n berichtje onverwachts komt. Op het werk, bijvoorbeeld, op de trein of aan tafel met familieleden. “Probeer dan maar eens om je gezicht in de plooi te houden”, lacht Porters. “Omdat je niet direct actie kunt ondernemen, bouwt de spanning en opwinding zich op. Dat kan erg prikkelend zijn. Zeker bij koppels die al een tijdje in een relatie zitten of veel aan hun hoofd hebben.”

Quote Vrouwen geven de voorkeur aan een suggestie­ve foto, zoals een erectie die zichtbaar is in een jeansbroek. Uwe Porters

Bij deze rondvraag hebben ook veel mannen van zich laten horen, vertelt Porters. En ze merkt enkele verschillen op tussen de twee geslachten. “Vrouwen vinden het fijn om te voelen dat iemand naar hun verlangt, dat ze begeerd worden. Gewoon het zinnetje ‘ik wil u’ is al een schot in de roos”, zegt ze. “Van expliciete content deinzen ze terug.”

Heren, knoop het dus in de oren: stuur geen onverwachtse dickpics. “Nee, dan geven vrouwen de voorkeur aan een suggestieve foto, zoals een erectie die zichtbaar is in een jeansbroek of een hemd met opgerolde mouwen. Als het gaat om een tekstje, krijgen ze graag uitgebreid te horen wat de partner met haar van plan is, zodat ze hun verbeelding aan het werk kunnen zetten.”

“Een man kan zulke suggestieve berichten ook appreciëren, maar staat eveneens open voor explicietere foto’s waarin een streepje naakt te zien valt”, zegt Porters. “Denk aan een foto van zijn partner in lingerie. Wat veel mannen ook fijn vinden, is om te lezen dat hun geliefde aan het masturberen is of dat ze ‘erg nat is en daar gebruik van gaat maken’. Het mag dus meer in your face zijn.”

Quote Een man stuurde me: ‘Het maakt niet uit wat er op de foto staat. Ik vind het gewoon fijn dat mijn partner de moeite nam om iets te sturen.’ Uwe Porters

Er is toch ook nog wel wat schaamte, als het over sexting gaat. Veel mensen laten immers weten: “Ik wil het wel doen, maar durf niet goed. Ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij.” Je hoeft natuurlijk niks. Toch kan je de gêne makkelijk wegwerken, zegt Porters. “Mijn eerste tip: probeer de drempel voor jezelf wat te verlagen door een foto te maken waar je hoofd niet opstaat. Maak vervolgens gebruik van een app waarbij je een foto tijdelijk laat afspelen. Dit kan via Snapchat, maar tegenwoordig ook via Instagram of WhatsApp. En oké, mensen kunnen nog steeds een screenshot maken. Maar in een volwassen relatie waar er vertrouwen is tussen beide partners, moet dat toch kunnen?”

“Een zwart-witfilter werkt trouwens altijd. Dat maakt het hele gebeuren wat minder persoonlijk en mysterieuzer. Verder hoef je echt geen zotte ‘boudoir shoot’ te doen. Een man stuurde me: ‘Het maakt niet uit wat er op de foto of in het berichtje staat. Ik vind het gewoon fijn dat mijn partner de moeite nam om iets te sturen.’ Met andere woorden: de intentie is vaak belangrijker dan het eindresultaat. Je kan een filmpje maken waarin je je onderbroek laat vallen, op je lip bijt of aan een lolly likt. Je toont niks en het vraagt amper moeite, maar het is wél ontzettend sexy.”

Uwe Porters verkoopt nu ook ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: