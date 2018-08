De verrassende link tussen de rimpels op je voorhoofd en je risico op hart- en vaatziekten Nele Annemans

31 augustus 2018

10u05

Bron: SheKnows 1 Nina Diepe rimpels op iemands voorhoofd associëren we meestal met het ouder worden, stress of zware kettingrokers, maar volgens een nieuwe studie kunnen die doornen in het oog ook wijzen op cardiovasculaire aandoeningen.

Volgens een onderzoek, dat gepresenteerd werd op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Cardiology, hebben mensen met veel diepe rimpels in hun voorhoofd (lees: meer dan hun normale leeftijdsgenoten) namelijk meer kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Voor de studie werden 3.200 gezonde volwassenen van 32, 42, 52 en 62 jaar onderzocht. Aan het begin van de studie beoordeelden enkele artsen in welke mate de deelnemers last hadden van rimpels (met een score 0 voor mensen zonder rimpels en 3 voor mensen met talrijke, diepe rimpels).

10 keer meer kans

Na 20 jaar ontdekten de onderzoekers dat degenen die een rimpelscore 1 hadden, een iets hoger risico liepen om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan de mensen zonder rimpels. Maar de resultaten werden nog verbluffender: deelnemers met een score 2 en 3 hadden bijna 10 keer meer kans om te sterven aan een cardiovasculaire aandoening dan degenen die zonder het ontsierende euvel kampen. Die resultaten werden vastgesteld nadat ze factoren als leeftijd, geslacht, opleiding, rookstatus, bloeddruk, hartslag, diabetes en vetgehalte hadden uitgesloten.

En hoewel het bekijken van je rimpels niet effectiever is dan andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en cholesterol in de gaten te houden, kan deze manier wel nuttig zijn om hart- en vaatziekten vroeger op te sporen. De auteurs zeggen dan ook dat het een meer eenvoudige en kostenefficiënte manier is om te achterhalen of iemand een hoger risico loopt op cardiovasculaire aandoeningen. "Risicofactoren zoals een hoge cholesterol of te hoge bloeddruk kan je niet zien of voelen", aldus de auteur van de studie dokter Yolande Esquirol, universitair hoofddocent arbeidsgezondheidszorg aan het Centre Hospitalier van Toulouse. "We onderzochten de voorhoofdrimpels omdat ze een makkelijk visueel kenmerk zijn. Alleen al door naar iemands gezicht te kijken, zou je al aan de alarmbel kunnen trekken en kunnen wij advies geven om hun risico te verlagen."

Dat advies omvat - uiteraard - de gebruikelijke tips die gelden om je hart gezond te houden. Denk aan regelmatig sporten en gezonder eten. Hoewel het risico op hart- en vaatziekten toeneemt naarmate je ouder wordt, benadrukken de auteurs dat veranderingen in levensstijl, zoals een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging, essentieel zijn om het risico te verminderen.

Hulpmiddeltje

Maar hoe komt het nu dat mensen die een hoger risico lopen op cardiovasculaire aandoening meer zichtbare rimpels hebben? De onderzoekers vermoeden dat het te maken heeft met atherosclerose of de verharding van de slagaders als gevolg van de opbouw van plaque. Die aandoening levert een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van hartaanvallen en andere hart- en vaatziekten. Zo blijkt dat verandering in het collageeneiwit en oxidatieve stress een rol spelen bij zowel het veroorzaken van atherosclerose als bij het ontstaan van rimpels. Bovendien zijn de bloedvaten in je voorhoofd eerder aan de kleine kant. Daardoor zijn ze gevoeliger voor de opbouw van plaque en kunnen ze diepe rimpels veroorzaken die een vroeg teken kunnen zijn van hart- en vaatziekten.

"Dit is de eerste keer dat er een link is gevonden tussen cardiovasculaire aandoeningen en rimpels in het voorhoofd. Verder onderzoek is dan ook nodig om het verband verder aan te tonen en te bevestigen. Toch kan het nu wel al als hulpmiddeltje gebruikt worden door artsen én patiënten om ziektes vroeger op te sporen", aldus Esquirol.

Hoewel we normaal nooit iemand beoordelen op diens uiterlijk, kan het in dit specifieke geval dus wél eens zinvol zijn.