De vakantieplannen van Birgit Van Mol (55) en haar man. “Het is voor ons niet evident om op reis te gaan”

Zo vindt fotografe Lieve Blanc­quaert rust: “Ik zeg vaak ‘nee’ om mijn grenzen te bewaken”

“Ik praat niet dikwijls over mijn privé”, zegt fotografe Lieve Blancquaert. Maar voor onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen, maakt ze een uitzondering. Ze verklapt hoe ze — best streng — over haar rust waakt. En over hoe ze het legenestsyndroom ervaart. “Je moet de controle loslaten, en dat is een oefening.”