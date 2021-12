De vakantiekrak: tips van ‘Slashparents’ Ingrid en Elke voor 3 zorgeloze weken kerstvakantie. “Plan ze alsjeblieft niet té vol”

COLUMN. 33-jarige single Hanne gaat op zoek naar kerstca­deaus: “Die 30 euro kan ik beter sparen voor dat huis dat ik nooit ga kunnen betalen”

Cadeautjes kopen deze tijd van het jaar, het is een hele beleving. De een krijgt er geen genoeg van, de ander vreest het meer dan de dood. Voor de 33-jarige single Hanne staat één ding vast: volgend jaar bestelt ze haar kerstcadeaus online. “Het was wat media zouden noemen: ‘koppen lopen’ in een afgesloten ruimte, en laat dat net het tegenovergestelde zijn wat in tijden van omicronvarianten en stijgende cijfers ‘een slim idee’ is. En ik wist het. Ik wist dat dit een regelrechte fout was.”

11 december