De vakantiefoto van Toni De Coninck: "Als reisschrijver ben je altijd op zoek naar unieke momenten en belevingen" MV

18 augustus 2018

09u55 0 Nina De mooiste herinneringen leg je het liefst voor altijd veilig vast op foto. De foto's van reisbloggers en journalisten maken ons stiekem steeds groen van jaloezie. Gelukkig zijn ze zo gul om ze toch met de wereld te delen zodat we mee kunnen genieten. NINA deelt deze zomer foto's van verschillende reizigers. Deze week is het de beurt aan Toni De Coninck.

"Elk jaar in mei vindt in en rond de Noorse kuststad Bergen het ‘International Festival’ plaats, een cultureel event met muziek, theater, dans en andere artistieke performances. Ik was nog nooit in Noorwegen geweest en het leek me een unieke kans om de fjorden wat beter te leren kennen. De wonderzomer van 2018 was eind mei ook al in Noorwegen begonnen, met temperaturen die vlot boven de 25 graden stegen. Op de terrasjes in Bergen werden grote kelken bier geschonken en het bijzondere Scandinavische licht scheen van vier in de ochtend tot voorbij elf uur ‘s avonds," vertelt Toni.

"Als reisschrijver en – fotograaf ben je altijd op zoek naar unieke momenten en belevingen, en ben je vanzelfsprekend afhankelijk van het (zon)licht. Die avond waren we met de ferry naar de archipel aan de westkust gevaren om er in het dorpje Bekkjarvik naar een concert van de groep Nordvegen en de Faroerse zangeres Eivor te gaan kijken. Die muziek, zweverig, krachtig, arctisch, paste fantastisch in dat wonderlijke landschap en toen we na het concert het schip terug wilden nemen naar Bergen en op de kade even moesten wachten, ging de zon op de meest wonderlijke manier onder, met een bijna magische schijn op het rimpelloze water. Ook andere passagiers wilden die zonsondergang fotograferen en toen ik de man met het hoedje in de gaten kreeg, wist ik dat het licht perfect zat om het netjes tussen de benen van de man te vangen. En zo ontstond mijn lievelingsfoto van het jaar."

Toni De Coninck (47) is hoofdredacteur van june.be, een online reismagazine met aandacht voor lekker eten en jezelf verwennen.