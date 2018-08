De vakantiefoto van Sofie Couwenbergh: " We moesten in een rij achter elkaar aan lopen om zo minder dreigend over te komen" mv

25 augustus 2018

14u30 0 Nina De mooiste herinneringen leg je het liefst voor altijd veilig vast op foto. De foto’s van reisbloggers en journalisten maken ons stiekem steeds groen van jaloezie. Gelukkig zijn ze zo gul om ze toch met de wereld te delen zodat we mee kunnen genieten. NINA deelt deze zomer foto’s van verschillende reizigers. Deze week is het de beurt aan Sofie Couwenbergh.

"In Zuid-Afrika kregen we de kans om op wandelsafari te gaan. Samen met een ranger trokken we het park in, waar we een groepje neushoorns tegenkwamen. Op een veilige afstand verlieten we de jeep en benaderden we de groep. Dat gebeurde niet zomaar. We moesten in een rij achter elkaar aan lopen om zo minder dreigend over te komen (het dier denkt zo dat er maar één ander wezen is, wanneer het de rij langs voren ziet) en voortdurend rekening houden met een wind," vertelt Sofie.

"De tocht ging over een grote vlakte, in een U-vorm tot achter een rotsblok en dan een hoopje struiken. Dat is waar ik deze foto trok. Eerst lagen de moeder en haar jongen nog rustig in het gras. Nu ja, rustig. De oren van de moeder bewogen voortdurend, speurend naar geluiden die een dreiging zouden kunnen aangeven. Plots draaide ze haar grote hoofd naar ons. Ze wist dat we er waren. De ranger gaf aan dat het tijd was om te gaan en via dezelfde route trokken we terug naar de jeep. Traag en stil maar ook helemaal opgewonden."

"Wat een ervaring!"

Sofie Couwenbergh is 31 jaar en voltijds reisblogger. Ze is altijd te vinden voor een kopje thee en wat zoets. Haar blog vind je hier.