De vakantiefoto van Marie Monsieur: "Het mooiste portret maak je als je tijd neemt om mensen te leren kennen" mv

02 september 2018

14u03 0 Nina De mooiste herinneringen leg je het liefst voor altijd veilig vast op foto. De foto’s van reisbloggers en journalisten maken ons stiekem steeds groen van jaloezie. Gelukkig zijn ze zo gul om ze toch met de wereld te delen zodat we mee kunnen genieten. NINA deelt elke week een foto van een andere reiziger. Deze week: reisjournaliste Marie Monsieur.

"Voor een boek over roadtrippen vroeg een uitgeverij mij om een week rond te rijden op Kreta en daar foto’s te maken bij een tekst van een lokale journalist. Een niet-te-missen plek aan de zuidkust van het eiland is het ongelooflijke mooie palmenstrand Preveli en het gelijknamige klooster vlakbij. Het 16de-eeuwse Moni Preveli ligt op een heuvel en heeft een waanzinnig uitzicht over de turquoise zee. Ik reisde buiten het seizoen en was dus de enige bezoeker op dat moment. Hoewel Grieken ongelooflijk gastvrij zijn, maakte de overste meteen duidelijk dat ik er niet aan moest denken een foto van hem of een van de andere monniken die er woonden te nemen. M’n camera verdween dus al snel terug in m'n tas. Tot ik oogcontact maakte met een andere - schuchtere - monnik. Die sprak enkel Grieks waardoor we dus ‘met handen en voeten’ met elkaar moesten communiceren. Hij wilde heel erg graag vastgelegd worden op foto, maar dan wel achter het hoekje, zodat z’n overste het niet zou merken," vertelt Marie.

"Een heel bijzondere ontmoeting dus, waar een - naar mijn mening - mooi en kwetsbaar portret uit gekomen is. Het is de stralende, trotse blik van de monnik wanneer hij op m’n kleine cameraschermpje naar zichzelf keek die ik nooit zal vergeten. Het mooiste portret? Dat maak je volgens mij als je tijd neemt om de mensen die je wilt fotograferen te leren kennen."

Marie Monsieur (29) is freelance reisjournaliste. Ze schrijft en fotografeert voor verschillende magazines.